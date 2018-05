Fem ting, du skal vide om Gaza

Hvad er Gaza?

Gazastriben er en smal stribe land ud mod Middelhavet. Det grænser op mod Israel mod nord og øst, og mod Egypten mod syd. Området er blot 41 kilometer langt og mellem seks og tolv kilometer bredt. Området har omkring 1,85 millioner indbyggere og er dermed et af verdens tættest befolkede områder.

Hvad er Nakba?

Krigen i 1948 fordrev omkring 700.000 palæstinensere fra deres hjem og skabte en flygtningekrise, som endnu ikke er løst. Palæstinenserne kalder denne fordrivelse nakba – arabisk for katastofe – og følgerne er blandt de tungeste emner i fredsforhandlingerne. Ikke overraskende ser palæstinensere og israelere meget forskelligt på dette spørgsmål.

Hvem er Hamas?

Hamas er et akronym for Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya, eller Den Islamiske Modstandsbevægelse. Bevægelsen eller partiet opstod i 1987 efter den første Intifada og lægger selv vægt på sit sociale arbejde i de palæstinensiske selvstyreområder. I Vesten er Hamas dog især kendt for raketter og selvmordsbomber i kampen mod Israel, og både USA og EU regner det for en terrororganisation.

Israeske soldater går på den israelske side af grænsen ind mod Gaza nær kibbutzen Mefalsim May, tirsdag den 15. maj. Foto: Amir Cohen/Reuters

Hvordan ser historien ud?

I september 1992 sagde daværende israelske premierminister Yitzhak Rabin, at han "gerne så Gaza synke i havet, men da det ikke sker, må vi finde en løsning." Den løsning blev Osloaftale fra maj 1994. Israelerne evakuerede en snes bosættelser i Gaza og opførte en sikkerhedsmur langs grænsen. I 2001 blev Ariel Sharon premierminister i Israel, og efter nedkæmpelsen af Al-Aqsa Intifadaen gennemførte han en ensidig tilbagetrækning fra Gazastriben i 2005. Da Hamas vandt valget i Gaza det følgende år, førte det til politisk isolering og økonomisk stagnation.

Gaza vs. Vestbredden

Efter den israelske tilbagetrækning og valgsejren i 2006 overtog Hamas reelt kontrollen over Gaza. Til gengæld styrede Fatah og Mahmoud Abbas Vestbredden, og det var de sidste som fik omverdenens anerkendelse og bevågenhed. I 2014 enedes de to parter om at danne en samlingsregering. Samarbejdet løftede sig dog aldrig fra bordet, og omkring årsskiftet 2015/16 førte de to parter igen forhandlinger i Doha, mens andre arabiske stater pressede Hamas til at acceptere aftalen fra 2014.

