Fem migranter dør på flugt fra grænsepatrulje i Texas

Mindst fem personer er blevet dræbt og adskillige andre kvæstet, efter en firhjulstrækker, en SUV, søndag kørte galt i den amerikanske delstat Texas cirka 80 kilometer fra grænsen til Mexico.

Ulykken skete under en flugt fra en af politiets grænsepatruljer.

Sheriffen i Dimmit County, Marion Boyd, siger, at chaufføren i SUV'en mistede kontrollen over køretøjet, da den kørte med over 160 kilometer i timen. Bilen væltede rundt på Texas Highway 85, og passagererne blev slynget ud.

»Køretøjet kørte af vejen og ramte noget grus. I et mislykket forsøg på at få rettet køretøjet op igen, rullede den i stedet rundt flere gange,« siger Marion Boyd.

Der var 14 personer i bilen. Myndighederne i Texas siger, at fire blev erklæret døde på stedet, mens en femte person døde på et hospital.

De fleste af personerne i den forulykkede bil menes at bo i området som illegale indvandrere. Det sker ofte, at politiets grænsepatruljer er involveret i at jagte menneskesmuglere og illegale migranter, siger sheriffen:

»Vi har set det mange, mange gange før. Ikke kun i det her land, men også i andre grænselande. Det her er et perfekt eksempel på, hvorfor vi er nødt til at have sikre grænser.«

Sherif Marion Boyd håber derfor også, at en grænsemur mellem USA og Mexico, som USAs præsident Donald Trump har lovet, bliver en realitet.

»Vi har brug for en mur. Det er min mening. Hvis det er muligt at bygge sådan en, så synes jeg, at den skal bygges. Men derudover har vi brug for kameraer og varmtfølende sensorer ved grænsen,« siger han til CNN.

Boyd siger til tv-stationen WOAI i San Antonio, at chaufføren og en passager formentlig er amerikanske statsborgere. De er begge anholdt.

Nogle af de kvæstede er i helikopter bragt til San Antonio, der ligger godt 140 kilometer nordøst for ulykkesstedet.

På videoer og billeder fra ulykkesstedet kan man se, at den totalsmadrede bil mangler flere hjul.

/ritzau/AP