Fejl i optælling giver Sverigedemokraterna et ekstra mandat

København. En fejl ved et valgsted i Sverige har gjort, at den rødgrønne blok har to mandater mere end den borgerlige Alliansen og ikke kun ét mandat.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Et valgdistrikt havde byttet rundt på stemmesedler til riksdagsvalget og et lokalvalg.

Ét mandat er gået til Sverigedemokraterna og ét blevet trukket fra Centerpartiet. Dermed betyder det, at Alliansen, hvor Centerpartiet indgår, mister et mandat i den samlede optælling.

Den rødgrønne blok med Stefan Löfven i spidsen fører nu 144-142 over Alliansen med Ulf Kristersson som statsministerkandidat.

Det er et distrikt i det nordlige Västre Götland, der har lavet fejlen.

Det var det norske nyhedsbureau NTB, der var opmærksomme på, at stillingen stod 144-142 på den svenske valgmyndigheds hjemmeside. Da de opdagede det, kontaktede de TT, skriver NTB.

Valgmyndigheden fortalte først, at en ekstra kvalificeret matematiker var sendt til myndighedens kontor for at kontrollere opgaven, skriver TT.

Senere blev det oplyst, hvad der var grunden til fejlen.

Ifølge Lars Aden Lisinski, der er pressesekretær for valgmyndigheden, er der intet, der indikerer, at den foreløbige mandatfordeling vil blive ændret yderligere, inden de resterende stemmer er blevet optalt.

Marja Lemne, der er statsforsker og lektor ved Södertörn Universitet, undrer sig gevaldigt.

- Som forsker undrer jeg mig over, hvad valgmyndigheden laver. Valgsiden går ned, aftalen med Postnord fungerer ikke. Det er ikke gode ting. Det kan være den myndighed skal undersøges, siger hun til TT og fortsætter:

- Jeg har fulgt valg i 50 år, men nu undrer jeg mig. Det kan være på tide at oprette en parlamentarisk undersøgelse, der involverer alle parter, gennemgår valgrutiner og hvad der kan gøres bedre.

Fejlen betyder at Sverigedemokraterna nu har 63 mandater og Centerpartiet 31.

/ritzau/