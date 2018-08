FBI sigter 68-årig mand for dødstrusler mod Boston Globe

Washington. Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har anholdt og sigtet en 68-årig mand, der skal have sendt dødstrusler mod ansatte på avisen Boston Globe i august.

Det skulle ifølge FBI være sket i forbindelse med avisens kritik af præsident Donald Trumps angreb mod pressen, som Trump har kaldt "folkets fjende".

Det skriver The Guardian.

Den nu anholdte mand skal have ringet til Boston Globe og truet med at skyde medlemmer af ledelsen.

Under anholdelsen fandt FBI adskillige våben i mandens hjem, og han havde så sent som i maj købt et gevær.

Andrew Lelling, der er statsanklager i Massachusetts, udtaler i en erklæring:

- I en tid med øget politisk polarisering, og hvor vi ser stadigt flere masseskyderier, må befolkningen kontrollere deres politiske retorik. Ellers gør vi det for dem.

Den 68-årige mand, der kommer fra delstaten Californien, skal møde op ved en føderal domstol torsdag.

I retsdokumenter fremgår det, at manden foretog 14 truende opkald til Boston Globe.

Det skete, efter at avisen 10. august annoncerede, at den havde koordineret et modsvar til præsidentens gentagne angreb mod pressen.

På grund af Boston Globes initiativ bragte flere end 100 aviser den 16. august ledere som forsvar for den frie presse.

Den 68-årige mand sagde ifølge retsdokumenter, at han ville fortsætte med at sende trusler mod avisen, hvis ikke den ville stoppe de "forræderiske og oprørske" angreb mod præsidenten, skriver AP.

Amerikanske medier har modtaget adskillige trusler i de seneste år. Det har dog sjældent ført til sigtelser.

Sikkerheden er imidlertid blevet skærpet, efter at en mand i juni skød og dræbte fem ansatte på lokalavisen Capital Gazette i delstaten Maryland.

