FBI pågriber israeler i USA mistænkt for at rekruttere for IS

En 45-årig kvinde med israelske rødder i Wisconsin har ifølge FBI forsøgt at støtte, fremme og rekruttere for Islamisk Stat.

Det er ifølge myndighederne sket ved at hacke brugere på sociale medier, skriver det amerikanske justitsministerium i en pressemeddelelse.

Waheba Issa Dais, der bor i Cudahy i delstaten Wisconsin, blev anholdt 13. juni, og hun blev fremstillet i retten samme dag.

Dais har ifølge justitsministeriet blandt andet forsøgt at skaffe mandskab, ekspertrådgivning og hjælp til Islamisk Stat. Hun har fremmet den ekstremistiske gruppes politiske mål, hedder det.

Kvinden skal konkret have arbejdet på at overtale en person til at udføre et angreb med giften ricin på vegne af IS.

Den 45-årige har via sociale medier forsynet brugere med opskrifter og instruktioner til at producere bomber, biologiske våben, gift og selvmordsveste.

Det skete ved at hacke sig adgang til sociale medier. Hun overtog brugeres personlige konti, og disse blev så brugt til målet om at støtte Islamisk Stat.

Kvinden, som kommer fra Jerusalem, risikerer 20 års fængsel og en bøde på 250.000 dollar.

