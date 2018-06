Fat det nu. Stemmer I på Sverigedemokraterna, kan de komme til at lede landet

Sverigedemokraterna er buldret frem i begyndelsen af den svenske valgkamp. Partileder Jimmie Åkesson har fremstået som politikeren, der har taget mange svenskeres bekymring over den store immigrationsbølge alvorlig. Nu kan det blodige skyderi i Malmø sætte fokus på lov og orden, der er det næstvigtigste trumfkort for Åkessons vej til magt og indflydelse i svensk politik. Man kunne næsten se advarselslamperne blinke hos det socialdemokratiske regeringsparti, da justits- og indenrigsminister Morgan Johansson udsendte en erklæring om drabene på åben gade i Sveriges tredjestørste by.

»Jeg ved, at man kan vende sådan en udvikling. Jeg er fast besluttet på at give politiet de ressourcer og den lovgivning, de behøver for at bekæmpe den her kriminalitet,« lød det besværgende fra ministeren via nyhedsbureauet TT, mens Sverigedemokraternas leder allerede sidste uge borede i den svenske regerings problemer i sin tale under Järvaveckan.

På folkemødet uden for Stockholm, der er et alternativ til det traditionelle Almedalsveckan, erklærede Åkesson, at tiden er inde til at lade nye, politiske kræfter sætte skik på landet. SD-lederen sagde, at han ser et Sverige for sig, hvor »lovlydige medborgere føler sig trygge, mens dybt kriminelle sidder bag lås og slå«, og samfundet generobrer »de bydele, som er blevet tabt til kriminalitet og religiøs ekstremisme«.

For det svenske socialdemokrati er bandeopgørene i Malmø endnu et emne, hvor regeringen skal overbevise svenskerne om, at man er i fuld gang med at gøre noget og har brug for tillid og tålmodighed, selv om problemerne længe har presset sig på i vælgernes hverdag. Dét er ikke en let kunst i en valgkamp. Det har slet ikke været let for statsminister Stefan Löfven i spørgsmål om indvandring, immigration og integration, der har domineret hans direkte debatter med Åkesson.

Som Brexit og valget af Donald Trump

Löfven og hans parti har forgæves forsøgt at få valgkampen til at dreje sig om velfærd med socialdemokraternes advarsel om offentlige besparelser ved en mulig borgerlig regering med Sverigedemokraterna som direkte eller indirekte støtteparti.

I meningsmålingerne frem mod valget 9. september er Socialdemokratiet samtidig faldet som en sten, mens Sverigedemokraterna i nogle vælgermålinger kun har været et par procentpoint bagude som Sveriges næststørste parti. En nylig undersøgelse viste, at blandt medlemmerne af det svenske LO hælder en fjerdedel mod at stemme på Sverigedemokraterna.

S er trængt – SD buldrer frem Skal man tro en af de seneste meningsmålinger, vil så meget som hver femte svensker stemme på Sverigedemokraterna til rigsdagsvalget til september. Meningsmålingen fra begyndelsen af juni fra Sveriges Television (SVT) og Novus gav partiet 21,9 procent af stemmerne. Dermed lå partiet lige efter Socialdemokraterna 23,8 procent og foran det liberalt-konservative parti Moderaterna, på 21,1 procent. I det svenske statistikkontor, SCBs, jævnlige meningsmålinger stod Socialdemokraterna i begyndelsen af juni til 28,3 procent. Det er en nedgang på 4,3 procentpoint siden november sidste år. Det betegnes som SCBs laveste målte tilslutning for partiet nogensinde så tæt på et valg. Sverigedemokraterna står i målingen til 18.5 procent. En fremgang på 3,7 procentpoint. Moderaterna er i målingen næststørste parti med 22,6 procent. En fremgang på 0,4 procentpoint Udvid faktaboks Skjul faktaboks

For at dæmme op for blødningen af vælgere har Socialdemokraterna set sig nødsaget til at justere valgkampen. Tidligere har man forsøgt at ignorere Sverigedemokraterna i den svenske riksdag, men nu bliver fokus direkte rettet mod Åkesson og hans parti, oplyser Aftonbladet. En anonym partikilde siger til avisen, at »mennesker ikke synes at forstå, at der ikke findes noget, der hedder proteststemme« uden politiske konsekvenser. Finansminister Magdalena Andersson henviser til - eller måske nærmere truer med - erfaringerne andre steder:

»Stemmer man på Brexit, så får man Brexit. Stemmer man på Donald Trump, så får man Donald Trump, og stemmer man på Jimmie Åkesson, ja, så risikerer han at bliver statsminister.«