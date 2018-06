Fanger i Yemens hemmelige fængsler voldtages og straffes

Tæsk om lørdagen, tortur om søndagen, pause om mandagen. De næste tre dage følger samme rutine. Fredagen tilbringes i isolationscelle.

Flere fanger og en tidligere sikkerhedschef, der deltog i tortur, fortæller gruopvækkende historier fra et yemenitisk fængsel kontrolleret af De Forenede Arabiske Emirater.

En fange, som er buret inde uden retssag i det hemmelige fængsel i Aden, har smuglet tegninger ud. De viser seksuelle og andre overgreb på fangerne.

Voldtægter bruges, fortæller tegneren og seks tidligere fanger, som nyhedsbureauet AP har talt med, til at få de indsatte til at fortælle ting.

På en tegning ses en mand, der hænger i kæder, mens han bliver udsat for elektriske chok. En anden ligger på gulvet omringet af knurrende hunde, mens personer sparker ham. En anden tegning viser en voldtægt.

- Det værste er, at jeg hver dag drømmer om at dø, men det kan jeg ikke, siger tegneren, som har siddet fængslet i næsten to år, efter at han offentligt kritiserede De Forenede Arabiske Emirater.

Emiraternes hemmelige fængsler og den udbredte brug af tortur blev udstillet af en undersøgelse af nyhedsbureauet AP sidste sommer.

Det amerikanske nyhedsbureau har siden fundet mindst fem fængsler, hvor sikkerhedsstyrker benytter seksuel tortur for at knække fangerne.

Dermed er der ifølge AP mindst 18 fængsler, hvor De Forende Arabiske Emirater har placeret fanger, der hævdes at være militante med tilknytning til al-Qaeda.

De Forenede Arabiske Emirater hævder sammen med Saudi-Arabien at kæmpe på vegne af Yemens styre. Emiraterne og Saudi-Arabien bekæmper houthierne, som overtog dele af landet fra 2014 og frem.

En tidligere sikkerhedschef, som deltog i torturen, fortæller til AP, at man benyttede voldtægt til at få fangerne til at samarbejde om at spionere på De Forenede Arabiske Emiraters vegne.

- I nogle tilfælde voldtog de fangen, og de filmede det, og videoen blev benyttet til at tvinge dem til at arbejde for dem, siger vagten, der er hoppet af og udtaler sig anonymt.

Amerikanske embedsmænd bekræftede sidste år, at USA har afhørt fanger i hemmelige fængsler, som var under De Forenede Arabiske Emiraters administration.

USA's forsvarsministerium har dog afvist at kende til krænkelser af menneskerettigheder i disse fængsler.

En talsmand i Pentagon siger, at man ikke kender til "troværdige beviser" på, at fanger udsættes for tortur.

Sagen undersøges i øjeblikket af Kongressen i Washington, hvor der i løbet af sommeren skal udkomme en rapport om sagen.

/ritzau/AP