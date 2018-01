Facebook vil have dig til at blive. Men løbet er måske kørt

I dag har Facebook fat i flere end tre millioner månedlige brugere – alene i Danmark. Så der er god grund til, at det sociale medie – grundlagt af internet-mogulen Mark Zuckerberg i 2004 – konstant arbejder på at tilfredsstille sine brugere og udvikle sig med tiden.

Men nu vil Facebook tage et skridt tilbage. For det er ikke kun dig, der har fundet vej derind. I takt med den stigende popularitet har også særligt virksomheder og medier fundet sig godt til rette, fordi det er der, du er.

Det har blandt andet medført, at mange i dag i højere grad oplever Facebook som et sted for reklamer og nyheder end et egentlig socialt netværk.

»Det startede med at være et socialt medie, og man kan med rette spørge, om det overhovedet er det i dag. Facebook er blevet til en annonceplatform,« siger Rasmus Fisker, der er ekspert i sociale medier.

Han påpeger, at danskernes brug af Facebook har ændret sig fra den grundlæggende idé om, hvad et socialt medie i virkeligheden er.

»Der er ikke mange på Facebook, der er sociale med hinanden længere. I stedet er de sociale med virksomheder og så videre. Tidligere var vi mere synligt aktive, hvor vi lagde familiebilleder op og skiftede profilbillede i ny og næ, som andre så kommenterede. Nu er vi mere usynligt aktive, hvor vi klikker mere på ting, end vi selv bidrager med noget,« siger Rasmus Fisker.

Alvorlig sag for Zuckerberg og co

Han spår, at vores tidsforbrug på Facebook er faldende eller i bedste fald stagneret, fordi reklamer, virksomheder og medier fylder så meget. Hvis det betyder, at Facebook på sigt helt vil miste dig, er det alvorligt for Mark Zuckerberg og de mange investorer. Facebook er nemlig først og fremmest en forretning, der genererer penge på din tid.

»Det er fuldstændigt afgørende for Facebook, at du bruger tid derinde. Gør du ikke det, kigger dine øjne ikke på reklamerne, som er det, Facebook tjener penge på,« siger han.

Derfor foretager Facebook nu en ændring, der skal få dig at blive og komme tættere på dine venner. Det gør man ved at ændre på den såkaldte algoritme, der er bestemmende for, hvad du ser, når du tager en tur ned ad startsiden.

Fakta: Andre sociale medier, Facebook ejer Instagram På Instagram kommunikerer brugerne med hinanden via udveksling af billeder, som kan kommenteres, likes og videresendes til andre. Det populære sociale medie – skabt i 2010 af de to studerende Kevin Systrom og Mike Krieger – blev købt af Facebook i 2012 for ikke mindre end 5,6 milliarder danske kr. WhatsApp På WhatsApp kan man kommunikere med hinanden via beskeder og lyd- og video­samtaler. Applikationen minder på mange punkter om Skype og Facebooks egen Messenger-app. WhatsApp blev skabt i 2009 af Brian Acton og Jan Koum, der begge har en fortid hos hjemmesiden Yahoo! Facebook købte WhatsApp for 103 milliarder danske kr. tilbage i 2014. Messenger Messenger er Facebooks egen dedikerede chat-app. Her kan brugere af Facebook blandt andet chatte med hinanden og foretage lyd- og videoopkald. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Målet er, at du skal se mere fra dine venner, som du får lyst til at reagere på – eksempelvis ved at kommentere eller »synes godt om«. Til gengæld må virksomheder og medier ofre sig og blive mindre dominerende.

»De vil forsøge at gøre os mere sociale igen, sådan som det var engang. Der vil blive skruet ned for rigtigt mange virksomheders og mediers sider. I stedet vil der blive skruet op for dine venners opdateringer, så det for eksempel er billeder af dine venner, du ser mere til,« siger Rasmus Fisker.

Men Facebook har en stor udfordring foran sig. Nemlig at brugerne helt grundlæggende ikke synes, Facebook er så fedt længere, som det var engang, mener Rasmus Fisker.

»Facebooks store udfordring i 2018 er, at der er noget råddent inde bagved – noget, som ikke fungerer. Alle ved det og sidder med fornemmelsen af, at det bare ikke er fedt længere«.

»Da Facebook kom, var det ekstremt interessant for os, at vi kunne være medier. Lige pludselig havde man forbindelse til mange mennesker, hvilket gjorde det nemt at sælge en cykel, finde et sted at bo eller give udtryk for en holdning. I dag er folk meget mere private. Rigtigt meget af den aktivitet, der foregik på Facebook før i tiden, er nu rykket over på Messenger (privat besked-app, red.),« siger Rasmus Fisker.

Men nu forsøger Facebook efter eget udsagn at få dig tilbage – sådan som det var engang. Men Rasmus Fisker har sine tvivl om, hvorvidt det vil lykkes.

»Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror, det er for sent, fordi aktiviteten har flyttet sig over på andre sociale medier nu,« siger han.