Facebook-skandale vokser: 87 millioner menneskers data kan være delt »upassende«

Op mod 87 millioner mennesker kan have fået delt sine Facebook-data på en »upassende« måde med det skandaleramte Cambridge Analytica.

Det oplyser Facebooks teknologiske chef Mike Schroepfer i bunden af et blog-indlæg.

»I alt tror vi af Facebook-informationer fra op mod 87 millioner mennekser - hovedsageligt i USA - kan være blevet delt upassende med Cambridge Analytica,« lyder det nederst i blog-indlægget.

Facebook hæver dermed selv tallet på, hvor mange mennesker, der har fået delt sine data med virksomheden, der anklages for at have brugt ulovlige metoder til at påvirke demokratiske valgkampe. Tidligere lød tallet på 50 millioner mennesker.

Opdateringen kommer to uger efter, at The Observer afslørede, hvordan dataanalysefirmaet, der arbejdede med Donald Trumps kampagnehold og Brexit-kampagnen, høstede millioner af profilers data og lavede såkaldt »psykologisk profilering«.

Facebook opdagede allerede i 2015, at data blev høstet, men advarede ikke brugerne.

Resten af Mike Schroepfers indlæg er en redegørelse for, hvilke ændringer Facebook har i ærmet for at beskytte brugernes Facebook-data bedre.

Siden historien kom frem, har Facebook-stifter og topchef Mark Zuckerberg beklaget et »tillidsbrud«. Det gjorde han i helsidesannoncer i en række store britiske og amerikanske aviser.

»Du har måske hørt om en quiz-app bygget af en forsker fra et universitet, der i 2014 lækkede Facebook-data fra millioner af mennesker. Det var et tillidsbrud, og jeg er ked af, vi ikke gjorde mere ved det dengang. Nu tager vi skridt til at sørge for, at det ikke sker igen,« hedder det blandt andet i annoncen, der er er underskrevet af Mark Zuckerberg.

Sagen har for mange tilsyneladende været dråben, der fik bægeret til at flyde over. Under hashtagget #deletefacebook bliver der smækket med dørene, og flere påberåber sig privatlivets fred efter mange års advarsler om Facebooks vidtgående adgang til dine private oplysninger.