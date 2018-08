Facebook og Twitter går til angreb mod iransk propaganda

San Francisco. Facebook og Twitter har natten til onsdag dansk tid fjernet hundredvis af brugere fra de sociale medier, som har udvist "upålidelig adfærd" - størstedelen af dem med relationer til Iran.

De to internetgiganter har handlet på baggrund af et tip fra selskabet Fireeye, der arbejder med cybersikkerhed.

Fireeye har tirsdag advaret Facebook og Twitter om et "netværk", der i en koordineret indsats har promoveret iransk propaganda. Blandt andet har netværket spredt "anti-saudiarabisk, anti-israelsk og propalæstinensiske temaer".

- Vi har fjernet 652 sider, grupper og konti på grund af upålidelig adfærd, som har forbindelse til Iran, skriver Facebook i en meddelelse.

De 652 forskellige Facebook-sider, -grupper og -konti skal have medvirket i en "misinformationskampagne", som forsøgte at påvirke brugere i USA, Storbritannien, Mellemøsten og Sydamerika.

Derudover har Facebook også fjernet flere sider, grupper og konti med relation til personer, som den amerikanske regering tidligere har identificeret som russiske efterretningsfolk.

Samtidig har Twitter suspenderet 284 konti fra det sociale medie, som har medvirket til "koordineret manipulation".

Ifølge Twitter viser selskabets igangværende undersøgelser, at mange af de fjernede konti med stor sandsynlighed har relationer til Iran.

Netværkets manipulation begyndte ifølge Fireeye allerede sidste år og har varet til og med denne måned.

- Men det er vigtigt at understrege, at aktiviteterne ikke ser ud til at have været direkte målrettet at påvirke det amerikanske midtvejsvalg i 2018, da det har forsøgt at ramme meget bredere end et amerikansk publikum, lyder det fra selskabet.

De sider, grupper og konti med relation til Rusland, som Facebook har fjernet, har ikke umiddelbart forbindelse til den iranske kampagne, oplyser Facebook.

I juli fjernede Facebook yderligere 32 konti på de sociale medier Facebook og Instagram, som angiveligt har været involveret i et koordineret forsøg på at få indflydelse på det amerikanske midtvejsvalg.

