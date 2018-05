Facebook fjerner 200 apps efter mistanke om misbrug

En mistanke om misbrug af private brugeres oplysninger har fået Facebook til at fjerne omkring 200 apps, der har været forbundet til det sociale medie.

Det oplyser Facebook mandag ifølge flere nyhedsbureauer.

Tiltaget er et led i en omfattende efterforskning af muligt datamisbrug.

Efterforskningen blev sat i værk, efter at det kom frem, at det britiske konsulentfirma Cambridge Analytica via Facebook havde misbrugt data fra cirka 87 millioner brugere - uden deres viden, skriver AFP.

Informationerne blev anvendt af Cambridge Analytica, da virksomheden var indblandet i USA's præsident Donald Trumps valgkamp i 2016.

Repræsentant for Facebook Ime Archibong fortæller i en meddelelse, at Facebook nu afventer resultatet af undersøgelsen, der skal klarlægge, om de 200 apps, der er taget ud af systemet, faktisk har misbrugt data.

»Vi har store grupper af interne og eksterne eksperter, der arbejder hårdt på at efterforske disse apps så hurtigt som muligt.«

»Indtil videre er tusindvis af apps blevet undersøgt, og omkring 200 er blevet suspenderet«, lyder det fra Ime Archibong, der er vicepræsident for Facebooks produktsamarbejde.

Afsløringen af sagen om Cambridge Analytica har fået Facebook til at skærpe sin politik vedrørende deling og adgang til brugernes personlige informationer.

Der er også tidligere lavet ændringer i selskabets datapolitik.

Det skete for eksempel i 2014. Her gennemførte Facebook en større ændring, som ifølge selskabet selv begrænsede mængden af data, der var tilgængelig for tilknyttede apps.

Suspenderingen af de cirka 200 apps sker netop i forbindelse med, at Facebook har undersøgt alle apps, der har haft adgang til store mængder information om mediets brugere, før en skrappere datapolitik blev indført i 2014.

Hvilke og hvor mange brugerdata på Facebook, forskellige apps har adgang til, er yderst relevant. Cambridge Analytica anvendte ifølge CNN netop en særligt udviklet app til ulovligt at indsamle Facebook-brugeres informationer.

/ritzau/