Facebook-boss kommer til høring i Europa-Parlamentet

Bruxelles. Facebooks chef, Mark Zuckerberg, kommer til høring i EU-Parlamentet i næste uge om deling af brugerdata. Det skriver parlamentsformand Antonio Tajani på Twitter.

Det sker, efter at et bredt flertal i EU-Parlamentet sidste måned krævede, at Facebooks stifter personligt møder op for at stå til ansvar for Facebooks omgang med brugeres personlige data.

Dataskandalen involverer 87 millioner Facebook-brugeres personlige data.

De er blevet høstet af analyseselskabet Cambridge Analytica. Heriblandt 2,7 millioner europæere.

»Vores borgere fortjener en fuldgyldig og detaljeret forklaring, siger Antonio Tajani.«

OVERBLIK: Forstå sagen om Facebooks løsslupne data

Ifølge Facebook blev der indsamlet data fra 87 millioner brugere. Nu indkaldes Facebook-chef til høring i EU. Facebooks chef, Mark Zuckerberg, kommer til høring i EU-Parlamentet i næste uge om deling af brugerdata. Et bredt flertal krævede, at han møder op for at stå til regnskab for Facebooks omgang med brugernes personlige data. Det er Cambridge Analytica, der kom i besiddelse af millioner af Facebook-brugeres oplysninger uden disses vidende. Analysefirmaet lukker nu ned. Her kan du blive klogere på sagen: * Som led i et videnskabeligt studie brugte den britiske psykolog og dataforsker Aleksandr Kogan i 2014 Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper. * Kogan er tilknyttet universitetet i Cambridge. Men appen "thisisyourdigitallife" blev udviklet af hans egen virksomhed Global Science Research. * 270.000 Facebook-brugere - fortrinsvis i USA - brugte appen og deltog i quizzen. Deltagerne modtog en betaling på nogle få dollar for at medvirke. * Sådan som Facebooks databeskyttelse fungerede dengang, blev der ikke kun samlet data fra de deltagende Facebook-brugeres profil, men også fra deres Facebook-venner. Det skete uden vennernes viden. * Det er sket via analysefirmaet Cambridge Analytica, der har kontorer og arbejder i USA, men er ejet af en britisk virksomhed. * Ifølge Facebook blev der indsamlet data fra 87 millioner Facebook-brugere. * Cambridge Analytica, som ikke har nogen formel forbindelse til Cambridge University, købte oplysningerne. Det siger Christopher Wylie, som er tidligere ansat, og som fik sagen til at rulle. * Oplysningerne blev ifølge Wylie brugt til at lave en psykologisk profil på de pågældende Facebook-brugere. De fik siden tilsendt målrettet materiale om Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. * Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen. Firmaet benægter, at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse. * Facebooks regler tillader ikke, at tredjepart anvender data til kommercielle formål. * Facebook har sagt, at quizzen blev fjernet, da man fandt ud af, at der var sket brud på reglerne. Facebook bad også om en garanti for, at oplysningerne var blevet slettet. * Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, har erkendt, at selskabet har begået fejl. * Syv danskere har ifølge Facebook selv downloadet Kogans app. * 41.820 danske Facebook-brugere kan grundet deres Facebook-venskab med folk, der har downloadet appen, potentielt have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica. Kilder: BBC, The Guardian, Facebook, dpa og Sky News. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Mark Zuckerberg har allerede været til høring i den amerikanske kongres om dataskandalen.

Men i modsætning til det ti timer lange krydsforhør i USA i april, kommer høringen i Europa-Parlamentet til at foregå bag lukkede døre.

Zuckerbergs besøg i Bruxelles falder sammen med, at EU's nye persondataforordning træder i kraft 25. maj.

Forordningen skal styrke sikkerheden i forbindelse med EU-borgeres personfølsomme oplysninger og undgå lignende skandaler i fremtiden.

Fremover vil myndigheder kunne udstede bøder til virksomheder på op til fire procent af den årlige omsætning, hvis privat data uden tilladelse bliver delt med en tredje part.

/ritzau/