Facebook-aktien bløder - nu vil det sociale medie give dig bedre kontrol over dine oplysninger

Nye værktøjer til at finde og slette de oplysninger, Facebook har om dig. Bedre mulighed for at styre, hvilke reklamer du ser, og hvem der har adgang til at se dine opslag og informationer. Facebook lancerer i kølvandet på skandalen om Cambridge Analytica en række nye initiativer, som - ifølge det sociale medie - vil give brugerne bedre mulighed for at at værne om deres privatliv.

»Vi har højt og tydeligt hørt, at privatlivsindstillinger og andre vigtige værktøjer er svære at finde, og at vi blive nødt til at gøre mere for at holde folk informeret. Vi tager ekstra skridt i de kommende uger for at give folk mere kontrol over deres privatliv. De fleste af disse opdateringer har været i gang i noget tid, men de seneste dages begivenheder understreger deres vigtighed,« skriver Erin Egan, Chief Privacy Officer og Ashlie Beringer, Deputy General Counsel, i en pressemeddelelse.

Facebook vil blandt andet lave nye værktøjer til at finde og slette de oplysninger, det sociale medie har om dig.

»Én ting er at have en politik, hvor man forklarer, hvilke data, vi samler, men det er endnu mere brugbart, når folk selv kan se og styre deres informationer,« skriver selskabet og lover, at man både kan downloade data, man har delt og slette ting fra din tidslinje eller profil, du ikke længere vil have på det sociale medie.

Om det betyder, at Facebook også selv vil slette data, fremgår ikke af pressemeddelelsen. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Facebook selv.

I pressemeddelelsen lover firmaet også nye indstillingsmuligheder, som er »lettere at finde og bruge«.

Samtidig lover det sociale medie at lave nye genveje til privatlivsindstillinger.

Her skal det blandt andet være muligt styre andres adgang til information om din Facebook-profil og de ting, du lægger op på det sociale medie. Samtidig bliver det ifølge det sociale medie muligt at styre, hvilke reklamer, der bliver målrettet mod dig på baggrund af dine oplysinger.

En ny funktion skal også gøre det muligt at gardere sig mod digitale tyve ved blandt andet at skulle bekræfte, at du er den faktsike indehaver af din profil, når du logger ind fra nye enheder.

Facebooks direktør Mark Zuckerberg slog allerede i sidste uge ned på det, han betegner som misbrug af Facebooks platform, og lagde i den forbindelse op til en styrkelse af det sociale medies politikker, som blandt andet skulle gøre det lettere at ændre muligheden for at apps kan bruge din data.

Det har imidlertid ikke stoppet det sociale medies aktiekurs fra at styrtdykke, og noget tyder på, at Facebook har fundet det nødvendigt med yderligere tiltag.

»Den seneste uge har vist, hvor meget arbejde, der stadig ligger foran Facebook for at håndhæve vores privatlivspolitik, og at hjælpe folk med at forstå, hvordan Facebook virker, samt hvilke muligheder, man har for at kontrollere sine data på Facebook,« skriver talspersonerne for Facebook blandt andet i pressemeddelelsen.

Facebook, misbrug, Trump og Rusland. Her er det vigtigste, du skal vide om Cambridge Analytica-sagen: Hvad handler Cambridge Analytica-sagen om?

Sagen handler om et privat konsulentfirma med forbindelser til Trump-administrationen, en af USAs rigeste milliardærer og den russiske regering, som ulovligt har skaffet sig adgang til personlige data fra mere end 50 millioner amerikanske Facebook-profiler og misbrugt informationerne til at føre politisk kampagne for den amerikanske højrefløj. Hvilken type data er der tale om, og hvad nøjagtigt er de blevet brugt til?

Omkring 60.000 amerikanske vælgere blev betalt 2-5 dollar for at gennemføre en politisk/personlighedstest, som de skulle logge ind på via Facebook for at gennemføre. Facebook-indlogningen gav samtidig Cambridge Analytica adgang til at trække en række personlige data fra brugernes profiler, herunder deres interesser, likes, statusopdateringer m.m., som blev matchet med brugerens personligheds- og politiske profil. Firmaet fik også adgang til brugerens vennelister og disses personlige informationer. Ved hjælp af 60.000 quizzer på Facebook har Cambridge Analytica altså kunnet høste data fra over 50 millioner intetanende amerikanske vælgere via en funktion, som Facebook selv stillede til rådighed indtil 2014. Den omfattende politiske og psykologiske kortlægning har gjort det muligt for konsulentfirmaet at skræddersy og målrette politiske budskaber i detaljen gennem de sociale medier for at skabe størst mulig politisk påvirkning af den enkelte bruger. Hvem er de centrale personer, og hvad har de gjort?

Cambridge Analyticas direktør hedder Alexander Nix og er en britisk finansanalytiker, der har specialiseret sig i big data og psykologisk profilering til brug for politiske kampagner verden over. Alexander Nix blev i sidste uge suspenderet efter skjulte videooptagelser afslørede ham i at prale med lyssky metoder såsom bestikkelse. Cambridge Analytica er blandt andet finansieret af Robert Mercer, en 71-årig IT-milliardær og republikaner, der er blandt USAs rigeste mænd og har doneret millioner af dollar til såvel Donald Trumps valgkampagne og en række højreorienterede foretagender som alt-right-nyhedsmediet Breitbart News. Breitbarts redaktør, Steve Bannon, som siden blev Donald Trumps kampagnechef – og nu er fyret igen – var manden, som efterspurgte et »psykologisk krigsvåben«, der kunne ændre den amerikanske kultur og sikre højrefløjen magten ved at målrette kampagner den enkelte amerikaner. Det var den ydelse, det private firma Cambridge Analytics skulle levere. De nødvendige data skaffede Alexandr Kogan – en russisk-amerikansk professor i psykologi med bånd til den russiske regering. Med forskning som alibi udnyttede han sin position som professor på Cambridge Universitet til at lave en aftale med Facebook og høste data fra millioner af amerikanere. Hvad så nu? Får sagen konsekvenser?

New York Times og The Guradian står bag afsløringer, som har ført til, at firmaet Cambridge Analytica er under undersøgelse i både England og USA for sin rolle i forbindelse med Brexit-afstemningen og for ulovlig brug af personlige data til politiske formål i USA. Firmaet afviser alle anklager. Facebook afviser, at der er tale om læk eller sikkerhedsbrister, og fastholder, at alle informationer, som Cambridge Analytica har fået adgang til, er sket gennem samtykke fra brugerne. Det sociale medie har dog udelukket Cambridge Analytica fra Facebook, da Alexandr Kogan ifølge Facebook har forbrudt sig mod det sociale medies regler ved at videresælge data indsamlet til akademisk brug til tredjepart og udnytte dem i politisk kampagneøjemed. Kilde: New York Times og The Gurdian. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

