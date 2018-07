Få overblikket: Her er højdepunkterne fra Trump og Putins møde

»Vores forhold til Rusland har ALDRIG været værre.«

Sådan lød det fra USAs præsident Donald Trump på Twitter forud for hans første officielle møde med Ruslands præsident Vladimir Putin. Men de dårlige relationer skyldes hverken Ruslands indblanding i det amerikanske valg, russernes støtte til USAs fjende, Iran, i Syrien eller annekteringen af Krim i Ukraine.

I stedet var det USAs egen »tåbelighed og dumhed,« der havde skabt den dynamik, skrev præsidenten.

Dermed var linjen lagt for et møde, som ifølge Donald Trump selv skulle føre til et forbedret forhold til Rusland og på sigt endda måske »ekstraordinært,« som det lød, inden et to timer langt privat møde fandt sted mellem de to præsidenter. Efter fire timer var målet nået:

»Vores forhold har aldrig været værre end nu. Men det ændrede sig for omtrent fire timer siden. Det tror jeg virkelig på,« erklærede Trump ved briefingen efter mødet.

Her er et overblik over dagens møde: