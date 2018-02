Få overblikket: Disse store selskaber boykotter amerikansk våbenlobby efter skolemassakren i Florida

United Airlines, Symantec og Hertz.

Det er bare nogle stykker af den række af store selskaber, som i disse dage gentænker deres forhold til National Rifle Association (NRA).

Det sker, efter at organisationen er kommet under heftig beskydning fra borgere for at tale imod ønsket om en strammere våbenpolitik i USA i forbindelse med skoleskyderiet i Florida i sidste uge, som kostede livet for 17 personer.

Flere amerikanske virksomheder har allerede udtalt, at de helt kapper båndene til organisationen og ikke længere vil tilbyde rabatter til deres medlemmer.

Dermed kan medlemmerne vinke farvel til nogle af de fordele, organisationen giver dem inden for alt fra vinklubber og rejser til sundhedssikring.

Virksomhederne spænder over alt fra forsikings- til flyselskaber, biludlejningsvirksomheder og hotelkæder og tæller mastodonter som Hertz og United Airlines.

Fælles for dem er, at de har brugt Twitter til at annoncere, at de indstiller deres samarbejde med NRA.

Få overblikket her:

Overblik: Store virksomheder dropper våbenlobby



To flyselskaber: United Airlines og Delta Airlines annoncerede lørdag, at de ikke længere vil tilbyde rabat på rejser til medlemmer af NRA og bad i øvrigt organisationen om at fjerne dem fra deres hjemmeside. Tre biludlejningsvirksomheder: Både Hertz, Enterprise Holdings inc. og Avis and Budget car rental offentliggjorde torsdag, fredag og lørdag, at de fjerner rabatter for NRA-medlemmer fra den 26. marts.



To hotelkæder: Fredag og lørdag annoncerede hotelkæderne Best Western og Wyndham Hotels, at de ikke længere samarbejder med NRA. First National Bank of Omaha: Banken annoncerede tordag, at de ikke vil forny VISA-kort for medlemmer af organisationen Symantec Corp.: Software-virksomheden som er kendt for Norton Antivius-teknologien annoncerede fredag, at det ikke længere giver rabat til medlemmer af NRA.



Allied and North American van lines: Flyttefirmaet annoncerede fredag, at de ikke længere tilbyder rabatter til NRA-medlemmer og at de har bedt organisationen fjerne virksomheden fra deres hjemmeside.



TrueCar: Prissammenligningssiden for biler annonerede fredag, at de fra den 28. februar vil indstille deres købsaftale med NRA.



Chubb Ltd.: Forsikringsselskabet annoncerede fredag, at det ikke længere er en del af NRA's forsikringsprogram for våben-ejere. En talsperson fortalte dog, at det allerede skete for tre måneder siden.



MetLife Inc.: Forsikringsselskabet annoncerede samme dag, at de ikke længere tilbyder rabatter til NRA-medlemmer.



Simplisafe: Sikkerhedsfirmaet fortalte fredag til nyhedssiden ThinkProgress, at de ikke længere vil tilbyde NRA-medlemmer to månederes gratis overvågning med købet af et nyt sikkerhedssystem.



Det fremgår af en opgørelse fra LA Times. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Virksomhedernes melding vækker imidlertid stor utilfredshed hos våben-organisationen, som har omkring fem millioner medlemmer og bliver anset som en af USAs mest magtfulde lobbyorganisationer.

I en erklæring kalder en NRA-talskvinde virksomhedernes handling for »en skamfuld udstilling af politisk og borgerlig fejhed« og går dermed til modangreb på de selskaber, der har valgt at droppe samarbejdet med organisationen.

»Siden tragedien i Parkland, Florida, har en række virksomheder valgt at afbryde samarbejdet med NRA for at straffe vores medlemmer,« siger talskvinden for organisationen, Jennifer Baker og tilføjer, at NRA intet har at gøre med den fejlslagne sikkerhed på skolen og de »grusomme fejl«, der blev begået af ordensmagten.

Det sker med henvisning til flere ting, der gik galt på skolen i Florida, hvor skolens politimand blandt andet ikke greb ind under skyderiet og videoovervågningen på skolen var forsinket. Der var heller ikke nogen, som reagerede på flere advarsler om 19-årige Nikolas Cruz, som er anholdt for skyderiet.

De fejl ændrer dog ikke på, at massakren i Florida, der er blandt de mest dødelige skoleskyderier i USAs historie, har sat gang i et hidtil uset national protestbevægelse blandt især landets unge, som vil have strammet landets liberale våbenlov.

Det har blandt andet fået den amerikanske præsident, Donald Trump, til at stille et forslag om at fjerne våbenfri zoner ved landets skoler og støtte op om, at lærere med særlig træning kan være bevæbnede.

Samtidig har præsidenten givet udtryk for, at man i fremtiden vil tjekke bedre op på folk, som ønsker at købe våben.

»Vi kommer til at være hårde i forhold til baggrundstjek. Vi kommer til at have meget fokus på folks mentale tilstand,« sagde Donald Trump onsdag til et møde i Det Hvide Hus, hvor pårørerende til skoleskyderiet også var til stede.

Det er blandt andet den folkelige modstand våbenlobbyen, som har fået virksomheder til at droppe samarbejdet med NRA.

Customer feedback has caused us to review our relationship with the NRA. As a result, First National Bank of Omaha will not renew its contract with the National Rifle Association to issue the NRA Visa Card. — First National Bank (@FNBOmaha) February 22, 2018

Sådan lød meldingen fra First National Bank Omaha eksempelvis torsdag, da de annoncerede, at de ikke ville forny kontrakten om et NRA-visakort.

Mens virksomhedernes melding er blevet mødt af likes og opbakning, er modstanden tilsvarende stor, og en række brugere og NRA-medlemmer skriver i kommentarfelterne til virksomhedernes annoncering, at de nu helt vil boykotte dem.

United is notifying the NRA that we will no longer offer a discounted rate to their annual meeting and we are asking that the NRA remove our information from their website. — United Airlines (@united) February 24, 2018