Europa prøver at stoppe migranter og flygtninge: Her er fem landes omstridte forslag til udlændingestramninger

Flygtninge og migranter står i centrum, når de konservative søster­partier CDU og CSU i denne uge mødes med de tyske socialdemokrater for at nå til enighed om et regeringsgrundlag. Mere end to år efter flygtninge­krisen er en række europæiske lande klar til at gå stadigt længere for at undgå migranter og flygtninge. Berlingske giver et overblik over nogle af de stadigt strammere forslag, EU-ledere smider på bordet.