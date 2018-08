Europa kan slå sin varmerekord fra 1977 torsdag

London. Den europæiske varmerekord fra 1977 kan blive slået inden for det næste døgn.

Den gang målte man 48 grader i den græske hovedstad, Athen. Torsdag kan temperaturerne nå over 48 grader i Spanien og Portugal.

Sådan lyder prognosen fra Storbritanniens meteorologiske tjeneste, The Met Office, ifølge flere britiske medier.

Vejrtjenesten advarer feriegæster med kurs mod Sydeuropa om at tage deres forholdsregler i det "ekstreme vejr", hvor temperaturerne torsdag og fredag kan nå op på sidst i 40'erne.

Udsatte turister, herunder ældre og små børn, rådes til at holde sig ude af solen, mens andre anbefales at bruge en solcreme med en høj faktor og holde sig hydreret.

Meteorolog fra The Met Office Marco Petagna fortæller til avisen The Standard, at Den Iberiske Halvø og den portugisiske region Algarve kan blive ramt af de højeste temperaturer i 41 år.

- Spaniens varmerekord er 47,3 grader og Portugals er 47,4 grader. Men disse rekorder kan meget vel blive slået, siger meteorolog hos Sky News Isobel Lang.

- Det er muligt, at man i de indre områder af Portugal og i de sydlige bakkedale i Spanien kan nå over 48 grader, tilføjer hun.

Ifølge The Met Office kan de stigende temperaturer strække sig ind over det sydvestlige Frankrig, hvor temperaturerne kan nå over 40 grader.

I Danmark har sommeren 2018 allerede sat sin første rekord.

Således endte juli som den mest solrige juli, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nogensinde har målt.

På landsplan fik vi 339 soltimer i juli. Rekorden fra 2006 lød på 321 timer.

339 timer på 31 døgn svarer til, at vi fik hele 10 timer og 56 minutters sol om dagen. Til sammenligning er normalen for hele juli 196 timer eller 6 timer og 19 minutters sol om dagen.

/ritzau/