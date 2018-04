EU vil erklære krig mod falske nyheder før parlamentsvalg

Der er lidt mere end et år til, at danskerne og resten af Europas vælgere står bøjet over stemmesedlerne til Europa-Parlamentsvalget.

Men allerede nu bekymrer EU-Kommissionen sig for, om udefrakommende kræfter med onde hensigter vil prøve at påvirke, hvor vi sætter vores krydser.

I et internt arbejdsdokument advarer EU-Kommissær Julian King, der blandt andet har ansvar for cybersikkerhed, nu mod spredningen af »fake news,« og at EU-borgeres data fra sociale medier udnyttes til at »undergrave vores demokratiske systemer.«

Specifikt mener han, at parlamentsvalget næste år er følsomt over for en bølge af euroskeptisk »disinformation,« skriver han.

Dokumentet, der har opbakning fra resten af Kommissionen, er skrevet efter skandalen om Cambridge Analytica brød ud.

Sagen viste ifølge en whistleblower, at der var indsamlet private data fra så mange som 50 millioner facebookprofiler for at målrette politisk påvirkning under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

De »målrettede psykometriske metoder« hos Cambridge Analytica er ifølge King »en forsmag på de stærkt alarmerende indflydelse, den slags disinformation kan have…«

EU-Kommissionen vil derfor blandt andet kræve en »klar spilleplan« fra Facebook og andre sociale medier, der redegør for, hvordan de vil agere fremover under følsomme valgperioder – herunder det kommende Europaparlamentsvalg.

King mener også, at der for de sociale medier bør være en »mere bindende tilgang« end blot selvregulering, herunder »nøje definerede indikatorer for virkning.«

Det skriver Financial Times, som har set dokumentet.

Kommissionen ønsker ikke at udlevere brevet til Berlingske, fordi det er et internt arbejdsdokument i et større arbejde om »fake news«, Kommissionen fremlægger senere på måneden.

»Overordentlig nervøse«

Europaparlamentariker for Venstre, Morten Løkkegaard, har været drivende i at udarbejde den liberale parlamentsgruppe ALDEs politik på område og vurderer ud fra brevets sprog, at Kommissionen er »overordentlig nervøs« for næste års valg.

»Personligt mener jeg heller ikke, at man kan overvurdere truslen. Jeg mener tværtimod, man har undervurderet den i alt for lang tid. Alt tyder på, at det her er yderst velorganiseret og har været det længe,« siger han.

Også Socialdemokraternes EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen deler EU-Kommissionens bekymring for fremmede magters indblanding i Danmark og på EU-niveau.

Men Kommissionen bør være meget varsom med sine argumenter:

»Det må ikke begrundes i, at man er bange for, at der er flere, der ikke bryder sig om EU-projektet. At brevet nævner EU-skepsis får mig til at advare mod, at man ikke skal blande skidt og kanel.«

Rasmus Kleis Nielsen, der er professor i politisk kommunikation på University of Oxford og bl.a. en del af en arbejdsgruppe, der rådgiver Kommissionen om disinformation online, mener ikke, at politikere blot kan forlange af sociale medier at løse problemet.

»Specielt fordi vi stadig ikke har en klar definition af, præcis hvad politikere mener med »fake news,« og på hvilket grundlag de mener, at sociale medier og andre skal forhindre det. Meget af det man upræcist kalder »fake news« er partiske politiske holdninger og misvisende ytringer, og hvor ubehageligt vi end finder det, er det jo normalt ting, der er beskyttet inden for ytringsfriheden,« siger han.

Valg til Europa-Parlamentet Det femårlige parlamentsvalg finder sted i foråret 2019. Det bliver sandsynligvis sidst i maj. Efter alt at dømme går Danmark pga. briternes exit af EU op fra 13 til 14 parlamentsmedlemmer. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nielsen påpeger også, at sociale medier i stigende grad selv arbejder på at højne kvaliteten af indholdet på deres platforme.

I oktober lovede Facebook for eksempel at ansætte 10.000 personer til at arbejde med platformens sikkerhed.

Frankrig og Tyskland har lov

Flere lande i Europa er allerede selv i gang med lovgivning. Frankrig er på vej til at gøre det muligt for dommere at bede om at få fjernet eller blokeret falsk materiale i forbindelse med valghandlinger. Den franske præsident Emmanuel Macron har talt dunder mod indhold hos de franske udgaver af regeringsvenlige russiske medier Sputnik og RT, som han blandt andet har kaldt »forræderisk propanda.«

Tyskland har allerede en lov, som kan give en bøde på op til 370 millioner kroner, hvis sociale medier ikke fjerner hadefuldt eller terrorrelateret indhold inden for 24 timer, som der er blevet klaget over.

Men formanden for IT-Politisk Forening i Danmark, Jesper Lund, advarer mod så konkret lovgivning fra Kommissionens side. Den slags tiltag vil ifølge ham altid føre til, at sociale medier af frygt for bøder hellere fjerner lidt for meget indhold end for lidt.

Måske også almindelige borgeres helt legitime synspunkter.

»Det vil betyde en reel censurrisiko,« siger han.

IT-politisk forening roser til gengæld, at King bl.a. opfordrer de sociale medier til mere transparens om den algoritme, der bestemmer, hvad brugerne præsenteres for og begrænsning af muligheden for at høste store mængder personlige data til politiske formål.