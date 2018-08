EU vil afskaffe sommertiden efter rekordundersøgelse

EU vil ifølge kommissionsformand Jean-Claude Juncker beslutte at afskaffe sommertiden.

»Folk ønsker, at vi gør det,« siger Juncker til ZDF ifølge dpa.

Det gældende direktiv om sommertid trådte i kraft i 2001.

Det fastlægger en harmoniseret dato og klokkeslæt for det halvårlige skift til sommertid i hele EU.

Over sommeren har borgere i EU kunnet deltage i en online-spørgeundersøgelse iværksat af EU-Kommissionen, der handlede om netop sommertid.

Tirsdag rapporterede den tyske avis Westfalenpost, at over 80 procent af de personer, der svarede, for fremtiden kun ville have én tid at forholde sig til.

»Jeg vil anbefale EU-Kommissionen, at hvis du spørger borgerne, så skal du også gøre, som borgerne siger.«

»Vi vil beslutte dette i dag, og så vil det blive sendt videre til medlemslandene og Europa-Parlamentet,« siger kommissionsformand Jean-Claude Juncker til ZDF ifølge nyhedsbureauet AFP.

EU-Parlamentet og medlemslandenes regeringer har de afgørende ord i sagen.

Spørgeundersøgelsen, der løb fra begyndelsen af juli til midt august, fik 4,6 millioner svar, hvilket er EU-rekord. Over tre millioner af svarene kom fra Tyskland.

De fleste af dem, der vil af med praksis, foretrækker dog ifølge Westfalenpost at have sommertid året rundt.

Sommertid blev oprindeligt indført for at spare energi under Første Verdenskrig.

Sommertid er i det meste af Europa to timer foran Greenwich Mean Time (GMT), som er den internationale tidsstandard.

Tidspunktet for, hvornår sommertid starter og slutter, er det samme i alle EU-lande.

Et direktiv fra 2003 fastslår, at EU-Kommissionen hvert femte år skal offentliggøre start- og sluttidspunkter for sommertid.

Direktivet fastslår også, at sommertid fra 2003 begynder sidste søndag i marts og ophører sidste søndag i oktober.

I februar 2016 offentliggjorde EU-Kommissionen datoerne til og med 2021.

Omkring 70 lande verden over har sommer- og vintertid.