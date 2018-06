EU-top forlænger økonomiske sanktioner mod Rusland

EU forlænger økonomiske sanktioner mod Rusland med et halvt år som følge af russernes aggression over for Ukraine.

Sådan lyder det fredag morgen fra en EU-diplomat efter afslutningen på EU-topmødets første dag.

Hverken den tyske forbundskansler, Angela Merkel, eller Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, finder grund til at hæve sanktionerne.

På topmødet har de to ledere orienteret om status på den såkaldte Minsk-fredsproces.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, skal leve op til krav om våbenhvile, før EU's tungeste sanktioner mod Rusland ophæves. Det er endnu ikke tilfældet, mener de.

Sanktionerne er en direkte straf for Ruslands annektering af Krim-halvøen og for fortsatte trusler mod Ukraine.

De rammer Rusland på områder som energi, forsvar og finans.

EU's sanktioner blev indført kort efter nedskydningen af det malaysiske MH17-fly. Flyet styrtede ned over det østlige Ukraine i 2014. Her mistede 298 mennesker livet.

Beslutningen om at forlænge sanktionerne har været ventet. Men en italiensk modstand var frygtet.

Italiens nye premierminister, Giuseppe Conte, blokerede i over 13 timer for alle konklusioner på EU-topmødet.

Conte modsatte sig ikke forlængelsen. Dog slog han under mødet fast, at han ønsker mere dialog med Rusland, lyder det fra EU-diplomaten.

Den italienske udmelding kommer i forlængelse af et G7-topmøde i Canada tidligere på måneden.

Her blev medlemslandene enige om, at betingelserne for, at Rusland kan vende tilbage, ikke er opfyldt.

Derimod ønskede Conte, støttet af den amerikanske præsident, Donald Trump, Rusland tilbage under gruppemøderne.

G7 er en organisation for verdens førende industrinationer og består i dag af syv medlemslande.

Rusland blev smidt ud af G8 i 2014 - også på grund af annekteringen af Krim.

