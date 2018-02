EU ser håb om dialog med ny polsk regering om retsstaten

EU ser nye muligheder for gennem dialog at finde en ordentlig løsning på striden om retsstaten i Polen efter en polsk regeringsrokade i december.

Det siger EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, tirsdag efter et europaministermøde i Bruxelles.

»Med en ny premierminister og en ny regering har vi nu en anden situation i den forstand, at vi faktisk har en dialog med Polen,« siger Timmermans.

»Men en dialog er selvfølgelig kun nyttig, hvis den fører til resultater,« siger han.

På mødet i Bruxelles har Timmermans orienteret om EU-Kommissionens beslutning om for første gang nogensinde at udløse EU-traktatens artikel 7 mod et medlemsland.

Det er den såkaldte atombombe-paragraf, der kan føre til sanktioner. I yderste fald kan Polen miste sin stemmeret i EU's ministerråd.

EU-Kommissionen mener, at en stribe nye love, som Polens højrenationale regering har fået vedtaget, truer med at underminere domstolenes uafhængighed.

Derfor er der »en klar risiko for et alvorligt brud på retsstatens principper i Polen«, mener kommissionen.

Og det er de andre EU-lande enige i, fremgår det af mødet tirsdag i Bruxelles.

Den tyske europaminister, Michael Roth, siger, at uret tikker.

»Vi må gøre det tydeligt. Der gives ingen politisk rabat på retsstaten og demokratiet,« siger den tyske minister ved ankomsten til mødet.

Roth, der på mødet også taler på vegne af Frankrig, ser også tegn på nye signaler fra Polen under den nye premierminister, Mateusz Morawiecki.

»Vi håber som tidligere, at vi finder en fornuftig løsning,« siger den tyske europaminister.

»Men hvis den udebliver, må vi tale om videre tiltag. Det er ånden og målet i artikel 7,« siger han.

EU-Kommissionen iværksatte første del af artikel 7-proceduren mod Polen i december.

Polen har tre måneder til at svare. Det betyder, at svaret skal falde i marts.

Den polske regering har hele tiden sagt, at det er på høje tid at reformere det polske retssystem. Det er korrupt og ineffektivt. Og det slæber rundt på en tung arv fra fire årtier under kommunismen, mener regeringen.

Frans Timmermans siger, at ingen anfægter et medlemslands ret til at lave om på sit retsvæsen.

»Det kan der være mange gode grunde til,« siger EU-kommissæren.

»Men behovet for reformer af retssystemet må aldrig være en undskyldning for at indføre politisk kontrol med retssystemet,« siger han.

/ritzau/