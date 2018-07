EU og USA enige om rammer for handelsaftale: Her er vejen ud af handelskrig

En større handelskrig mellem USA og Europa er umiddelbart blevet afværget.

USAs præsident, Donald Trump, og EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, er på et krisemøde om handel i Det Hvide Hus onsdag blevet enige om en begrænset aftale, der skal hindre en handelskrig i at eskalere yderligere.

»Det er en meget stor dag,« sagde Donald Trump side om side med Jean-Claude Juncker på en pressekonference i Rosenhaven i Det Hvide Hus.

Rammeaftalen mellem USA og EU går blandt andet på, at EU lover at øge sin import af naturgas fra USA og sojabønner.

Begge parter vil derudover arbejde hen imod, at toldsatser på en række andre varer helt skal fjernes, herunder for biler.

Eksisterende planer om ny straftold vil indtil videre blive stoppet, lød det fra begge ledere, og Donald Trump har lovet at genoverveje den straftold, som han indførte tidligere på året på import af stål og aluminium fra EU.

Jean-Claude Juncker og Donald Trump er også blevet enige om at samarbejde for at reformere Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Med aftalen onsdag har partnerne i hvert fald for nu lagt boksehandskerne.

»Vi begynder forhandlingerne lige nu, men vi ved nu meget præcist, hvad vi bevæger os hen imod,« sagde Trump på pressemødet, som kom ganske uventet.

Forud for krisemødet var der ikke lagt op til, at de to ville holde pressemøde og ej heller præsentere en aftale.

Selv om Det Hvide Hus havde gjort klart, at det forventede, at Juncker kom til Washington med et fair tilbud om en ny aftale om handel mellem EU og USA, havde kommissionsformandens talsmand forinden gjort det lige så klart, at han intet tilbud havde med fra Bruxelles.

»Jeg havde ingen intentioner om at lave en aftale i dag, men vi har lavet en aftale,« sagde Juncker.

Handelskrigen begyndte for nylig, da Trump i vrede over et stort amerikansk handelsunderskud med blandt andet EU indførte straftold på import af stål og aluminium.

EU svarede igen ved at lægge straftold for 3,3 mia. dollar på import af alt fra bourbon til Lewis cowboybukser og Harley Davidson motorcykler fra USA.

Trump truede derefter med at udvide handelskrigen ved at lægge 20 procent straftold på import af biler produceret i i EU, hvis EU ikke ville fjerne straftolden på de ikoniske amerikanske produkter.

Trump og Junckers fulde udtalelse fra pressemødet kan læses her.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.