EU og Storbritannien er tæt på brexitaftale, siger May

Sydkoreas præsident: Nordkorea vil nedruste

Nord- og Sydkorea har underskrevet en fælleserklæring om at arbejde frem mod, at Den Koreanske Halvø bliver fri for atomvåben.

Det er Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, blevet enige om på et møde onsdag i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

Halvøen skal være et "fredens område uden atomvåben og atomtrusler" ifølge erklæringen.

Som et mere håndfast resultat af mødet vil Nordkorea desuden permanent lukke missilbasen Tongchang-ris, hvorfra styret har foretaget prøveaffyringer af missiler.

Internationale eksperter vil få adgang til basen under nedlukningen.

Det oplyser Moon Jae-in på et fælles pressemøde med Kim Jong-un.

De to har også aftalt et nyt møde. Og det bliver historisk, for den nordkoreanske leder siger således, at han "inden for den nærmeste fremtid" vil rejse til Seoul.

Det vil ifølge Reuters være første gang, at en leder fra Nordkorea besøger Sydkoreas hovedstad.

/ritzau/

Theresa May: EU og Storbritannien er tæt på brexitaftale

Storbritannien og EU nærmer sig en aftale om brexit, som begge parter kan leve med det.

Det fremgår af et indlæg fra den britiske premierminister, Theresa May, onsdag i den tyske avis Die Welt.

- Vi er tæt på at nå en velordnet udtrædelse, som er det afgørende fundament for at opbygge et tæt fremtidigt partnerskab, skriver Theresa May.

Hun tilføjer dog, at såfremt skilsmissen skal ende lykkeligt, må begge parter bøje af.

- For at nå frem til en positiv afslutning, må EU rykke sig fra sin position, som Storbritannien har gjort det, skriver May og fortsætter:

- Ingen af siderne kan forlange det uacceptable fra modparten, skriver hun og nævner som eksempel det store stridspunkt mellem London og Bruxelles om grænsekontrol mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

Indlægget i Die Welt kommer som optakt til, at Theresa May onsdag og torsdag skal drøfte brexit på et møde med EU's stats- og regeringschefer i Salzburg.

Ifølge en højtstående kilde vil May appellere til velvilje og beslutsomhed på mødet.

May håber på opbakning fra de andre EU-lande til Storbritanniens tilbud om en "retfærdig aftale".

- Med velvilje og beslutsomhed på begge sider kan vi undgå et kaotisk exit og nå frem til en aftale, der er i begge parters interesse, lyder det fra kilden.

Tidligere tirsdag sagde EU's chefforhandler, Michel Barnier, at EU er klar til at adressere spørgsmålet om grænseovergangen mellem Nordirland og Irland.

Barnier understregede, at EU er klar til at "forbedre" sit udspil i bestræbelserne på at nå tættere på en snarlig aftale om brexit.

Grænseovergangen mellem Nordirland og Irland er et af stridspunkterne internt i Storbritannien i forbindelse med en aftale om at forlade EU.

Mays støtte i parlamentets underhus hviler på det smallest mulige flertal, der er baseret på Det Konservative Parti og det nordirske unionsparti, DUP. Tilsammen har de 325 ud af 650 medlemmer.

Det store oppositionsparti, Labour, vil ikke stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som May har lagt frem. Det sagde partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, til Financial Times i sidste uge.

/ritzau/Reuters

Kvinde bag sexanklager er ikke klar til at vidne i Senatet

Christine Blasey Ford, der anklager Brett Kavanaugh for sexovergreb, trækker indtil videre sit tilsagn om at vidne i Senatet på mandag.

Det oplyser Fords advokater i et brev til formanden for Senatets retsudvalg, republikaneren Chuck Grassley, som CNN er i besiddelse af.

Ford er først klar til at forklare sig over for Senatets retsudvalg, når forbundspolitiet (FBI) har gransket sagen.

- Intet af substans og intet legitimt kan finde sted mandag, lyder det fra advokaterne.

Det er uvist, om FBI overvejer at gå ind i sagen.

Siden Christine Blasey Ford søndag stod frem i avisen The Washington Post har hun været offer for "ondskabsfuld chikane" samt modtaget adskillige dødstrusler. Sager, der har fået Fords familie til at flytte, oplyser advokaterne ifølge nyhedsbureauet AP.

Brett Kavanaugh er nomineret af præsident Donald Trump som ny dommer til den politisk betydningsfulde højesteret.

Det var oprindeligt planen, at Senatets retsudvalg torsdag skulle stemme om Kavanaugh som ny højesteretsdommer.

Thursday’s committee vote has been postponed.



Instead, the Senate Judiciary will hold a hearing with Dr. Ford and Kavanaugh on Monday, September 24th at 10:00 AM ET. — Brett Kavanaugh (@Judge_Kavanaugh) 17. september 2018

Men anklagerne om overgreb fik tirsdag den republikanske leder af retsudvalget til at indkalde til en høring på mandag, hvor både Kavanaugh og Ford skulle vidne under ed. Samtidig blev torsdagens afstemning udskudt.

Mandag oplyste Christine Blasey Ford via sin advokat, at hun var klar til at træde frem og afgive sit vidneudsagn offentligt. Men det er hun altså ikke alligevel, oplyser advokaten natten til onsdag dansk tid.

Christine Blasey Ford, der arbejder som universitetsprofessor i Californien, beskylder Brett Kavanaugh for et seksuelt overgreb i begyndelsen af 1980'erne.

Ford anklager Kavanaugh for sammen med en ven at angribe hende og klæde hende af mod hendes vilje. Da hun forsøgte at skrige, lagde Kavanaugh ifølge Ford en hånd over hendes mund. Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17.

Brett Kavanaugh afviser beskyldningerne. Det samme gør hans ven fra skoletiden.

I en pressemeddelelse mandag tilbød han at stille op til yderligere høringer i Senatets retsudvalg, hvis udvalget ønsker det.

- Det her er aldrig sket. Jeg vidste ikke, hvem der stod bag anklagerne før i går (søndag, red.), hvor hun identificerede sig selv, lød det.

Det Hvide Hus har siden sagen begyndte at rulle i sidste uge bakket op om Brett Kavanaugh.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at det er "forfærdeligt" for Brett Kavanaugh, hvad han går igennem for tiden, og at "han ikke er en mand, der fortjener det".

/ritzau/

En 34-årig mand er ramt af skud på Nørrebro i København

Der har tirsdag aften været to skudepisoder i hovedstadsområdet.

Ved Lygten på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter blev en mand ramt af skud, mens der i Herlev blev affyret adskillige skud mod en personbil. Det oplyser Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

- Jeg kan bekræfte, at der er afgivet skud derude, og at en person er blevet ramt, siger Henrik Moll, der er vagtchef ved Københavns Politi, om hændelsen ved Lygten.

Skyderiet fandt sted klokken 22.38.

- Offeret, en 34-årig mand, er ramt af skud i begge arme. Han er uden for livsfare, siger Henrik Moll.

Politiet er efter midnat fortsat til stede ved Frederikssundsvej og Lygten. Henrik Moll ønsker ikke at oplyse, om eftersøgningen i området har givet brugbare spor til efterforskningen.

- Men jeg kan fortælle, at ingen personer er anholdt i forbindelse med sagen, lyder det.

Tidligere på aftenen fik Københavns Vestegns Politi en melding om, at der var affyret skud mod en bil i Herlev. Her blev ingen ramt.

Vestegnens Politi oplyser, at der i bilen - en sort Golf - er fundet mindst fire skudhuller.

- Vi ved ikke, om bilen holdt stille eller var i bevægelse, da skuddene blev affyret. Men bilen påkørte bagefter en lygtepæl. Et vidne så føreren løbe væk fra stedet, men han kom senere tilbage til køretøjet. Vi har nu bragt ham ind på stationen til afhøring, siger vagtchef Brian Holm.

Køretøjet er beslaglagt og transporteret til politiets undersøgelsesgarage, tilføjer han.

Politiet har endnu ikke fastslået, om der eventuelt er en sammenhæng mellem de to skudepisoder.

/ritzau/

Onsdag begynder retssag mod kulturprofil fra nobelskandale

Onsdag indledes retssagen mod teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault. Han er tiltalt for to voldtægter, men nægter sig skyldig i anklagerne.

Det var Jean-Claude Arnault, der i november 2017 var centrum i skandalen, som ramte Det Svenske Akademi. Her anklagede 18 kvinder ham for seksuelle krænkelser og overgreb.

Sagen har udløst en krise i akademiet, som blandt andet uddeler Nobels litteraturpris. Således er årets prisuddeling udskudt til næste år. Derudover er otte medlemmer ud af 18 trådt ud af akademiet.

De formelle anklager mod Jean-Claude Arnault gælder to tilfælde af voldtægt mod en kvinde i Stockholm i 2011.

Under forundersøgelserne har der været afhøringer af kvinden, den mistænkte og flere vidner. Det førte til tiltale tilbage i juni.

- Det er min vurdering, at der er et robust bevismateriale, så vi rejser tiltale, sagde statsanklageren Christina Voigt, da tiltalen faldt.

Teaterinstruktøren mener selv, at der ikke er grundlag for anklagerne.

- Han er bestyrtet og hævder sin uskyld. Han har ikke begået disse påståede gerninger. Han mener, at beviserne er for svage, sagde forsvarer Björn Hurtig i juni ifølge det norske nyhedsbureau, NTB.

Når Jean-Claude Arnault er interessant for historien om Det Svenske Akademi, så skyldes det, at han er gift med Katarina Frostenson, der tidligere var medlem.

Hun forlod akademiet, da hun blev mistænkt for blandt andet at have videregivet navne på kommende nobelpristagere til sin mand, der menes at have lækket dem til pressen.

Jean-Claude Arnault driver selv en kulturinstitution, som har fået økonomisk støtte af Det Svenske Akademi. Da han er gift med et af de tidligere medlemmer, har dette rejst spørgsmål om inhabilitet.

Retssagen mod ham forventes at køre over den 19., 20. og 24. september ved Tingretten i Stockholm.

/ritzau/

Fem millioner børn i Yemen risikerer at dø af sult

Mere end fem millioner børn risikerer af dø af sult i det krigshærgede Yemen. Det advarer Red Barnet om onsdag.

Den manglende adgang til mad, der transporteres via havnen i provinsen Hodeida i det vestlige Yemen, "kan føre til hungersnød på en hidtil uset skala", oplyser Red Barnet i en ny rapport.

Havnen i Hodeida er Yemens største og en livline for millioner af mennesker i landet.

22 millioner mennesker i Yemen har brug for humanitær hjælp. 80 procent af den nødhjælp, der kommer til landet, sejles til Hodeida.

En hvilken som helst form for lukning af havnen "vil sætte hundredtusindvis af børns liv i øjeblikkelig fare og skubbe millioner af mennesker ud i en sultkatastrofe", vurderer Red Barnet.

Ind til juni i år var det de iranskstøttede houthi-oprøreres eneste havn. 19. juni genvandt regeringsvenlige styrker dog kontrollen over havnen.

Næsten 10.000 mennesker er blevet dræbt i konflikten i Yemen siden 2015, viser tal fra FN. 6660 af disse er civile.

Ifølge en rapport fra FN er det luftangreb fra en koalition anført af Saudi-Arabien, der har forårsaget de fleste dokumenterede civile dødsfald.

Rapporten peger på et stort antal angreb mod boligområder, markeder, begravelser, bryllupper og lægefaciliteter.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der nu er administrerende direktør i Red Barnet, siger, at den igangværende krig i Yemen kan koste en hel generation livet.

- Millioner af børn ved ikke, hvornår deres næste måltid er, eller om det overhovedet kommer. Krigen risikerer at koste en hel generation af Yemens børn livet, siger hun.

Den administrerende direktør i Red Barnet tilføjer, at hun har besøgt et hospital i den nordlige del af landet, hvor "spædbørnene var for svage til at græde, fordi deres kroppe var udmattede af sult".

/ritzau/AP