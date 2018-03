»EU kan ikke sikre ydergrænser«: Derfor vil tysk indenrigsminister forlænge grænsekontrol

Kontrollen med EUs ydre grænser er mangelfuld og utilstrækkelig, og der er ingen umiddelbare tegn på forbedring.

Sådan lyder signalet fra Tysklands nyudnævnte indenrigsminister, Horst Seehofer, der vil forlænge og styrke kontrollen med de tyske grænser.

»Kontrollen med de indre grænser skal håndhæves, så længe EU ikke er effektivt i stand til at beskytte og kontrollere sine ydre grænser,«, sagde Seehofer søndag til avisen Welt.

»I øjeblikket kan jeg ikke se, at det kan lykkes inden for en overskuelig fremtid.«

I Danmark, Norge, Sverige, Frankrig, Tyskland og Østrig udløber den midlertidige grænsekontrol til maj. Den danske regering ønsker som de øvrige lande at forlænge grænsekontrollen.

Den tyske linje hjælper jo Danmark, for så kan vi hægte os på den. Så har vi det mest toneangivende land i EU som rygstød for vores eget ønske. Det styrker helt klart den danske position. Catharina Sørensen, tænketanken Europa.

»Jeg ser ikke for mig, at vi kommer til at ophæve grænsekontrollen lige med det samme, sagde integrationsminister Inger Støjberg (V) ifølge DR efter et EU-møde i Bruxelles tidligere på måneden.

Med Horst Seehofer og Angela Merkel i ryggen ser Danmark ikke ud til at løbe ind i problemer med en forlængelse af grænsekontrollen, vurderer Catharina Sørensen, der er forskningschef ved tænketanken Europa.

»Den tyske linje hjælper jo Danmark, for så kan vi hægte os på den. Så har vi det mest toneangivende land i EU som rygstød for vores eget ønske. Det styrker helt klart den danske position.«

Diskret kursskifte

Med sin seneste udmelding har Seehofer fuld dækning i det dugfriske tyske regeringsgrundlag, hvor det hedder, at kontrol med de indre grænser er acceptabel, så længe EUs ydre grænser »ikke fungerer effektivt«.

For tiden er det ikke alt for mange grænseovergange i Tyskland, der er permanent bemandet. Vi må nu diskutere, om der skal ændres på det. Horst Seehofer, Tysklands indenrigsminister til avisen Die Welt.

Via en talsmand har kansler Angela Merkel understreget, at hun støtter Seehofer i ønsket om en forlængelse af grænsekontrollen. Det får den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung til at tale om et »diskret og bemærkelsesværdigt kursskifte« hos Angela Merkel, der tidligere har afvist grænsekontrol som en løsning på problemerne med illegal migration til Europa.

Modstanderne af grænsekontrol vil dog næppe se mildt på Seehofers udmelding. Både EUs kommissær for migration, Dimitros Avramapoulos, og en række EU-lande stiller sig skeptiske over for fortsatte forlængelser af grænsekontrollen.

Allerede i februar opfordrede Bulgarien, der i øjeblikket varetager EU-formandskabet og ikke er medlem af Schengen-aftalen, til at standse grænsekontrollen i lande som Tyskland og Frankrig. I december advarede Flensborgs overborgmester, Simone Lange, den danske regering mod at øge grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse.

Med sit seneste forslag åbner indenrigsminister Seehofer nu for at øge bemandingen ved tyske grænseposter.

»For tiden er det ikke alt for mange grænseovergange i Tyskland, der er permanent bemandet. Vi må nu diskutere, om der skal ændres på det«, siger Seehofer til Welt.

Hensyn til indre sikkerhed

I dag fører tyske betjente først og fremmest stikprøvekontrol med grænsen til Østrig, der fortsat er den primære rute for migranter og flygtninge.

Trods et faldende antal illegale migranter, der ankommer til Tyskland, står Seehofer og kansler Angela Merkel fast på behovet for at forlænge kontrollen med de indre grænser. Først og fremmest for at »beskytte borgerne«, siger Seehofer til Welt.

Hensynet til den indre sikkerhed spiller også en stadig større rolle for den danske regering, mener Catharina Sørensen fra tænketanken Europa.

»Det er sværere i dag at dokumentere, at der ikke er kontrol med de ydre grænser. Presset er faldet ved grænserne. Der kommer simpelthen meget færre. Noget har virket. Kommissionen har fremhævet, at der er styr på grænserne. Derfor tror jeg også, at man i Danmark har skiftet retorikken, så man har fokus på indre sikkerhed i stedet.«

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland