EU er ved at miste tålmodigheden med Polen

Polen får et par uger mere til at lande en løsning på striden med EU-Kommissionen om retsstaten.

Men så er det også ved at være slut. Der skal snart drages en eller anden konklusion, lyder det fra EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans.

»Dialog er ikke et mål i sig selv. Dialog må føre til håndgribelige og robuste resultater«, siger Timmermans.

På et europaministermøde i Bruxelles mandag har Timmermans advaret om, at »denne dialog kan ikke fortsætte i det uendelige«.

»Vi må nå frem til en konklusion på et eller andet tidspunkt«, siger han efter mødet.

Ifølge Timmermans bliver det næste europaministermøde, der holdes 26. juni i Luxembourg, afgørende.

Han håber, at EU-Kommissionen i næste måned vil være i stand til at konkludere, at der ikke længere er nogen systemisk trussel mod den polske retsstat.

Men i den anden ende af skalaen kan mødet 26. juni også være tiden til at tage et nyt skridt, mener han.

Det kan ske i form af en høring, hvor både Polen og EU-Kommissionen præsenterer deres syn på sagen.

Frans Timmermans siger, at der gennem de seneste uger er sket fremskridt i dialogen om den polske retsstat. Men der er endnu ikke sket nok.

»Sagens kerne er stadig, hvor meget politisk kontrol man kan have for at være i stand til at sige, at retssystemet er uafhængigt,« siger EU-kommissæren.

»Der har vi stadig nogle bekymringer,« siger han.

EU-Kommissionen besluttede i december for første gang nogensinde at indlede EU-traktatens 7.1-procedure mod et medlemsland for overtrædelser af retsstatens principper.

Det er en procedure, der i yderste fald kan føre til, at Polen mister stemmeretten i EU's ministerråd.

I sit nye budgetudspil har EU-Kommissionen samtidig foreslået, at EU-støtten til et medlemsland, der overtræder retsstatens principper, skal kunne begrænses eller suspenderes.

/ritzau/