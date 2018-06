EU-chef: Valg står mellem styr på ydre grænser eller kaos

Bruxelles. Valget står mellem at få styr på EU's ydre grænser eller kaos.

Det er budskabet fra EU-præsident Donald Tusk torsdag før starten på et topmøde i Bruxelles, hvor migration igen topper dagsordenen.

- Jeg foreslår, at vi på topmødet fokuserer på EU's ydre grænser, siger Donald Tusk.

Han henviser især til et nyt forslag om at sejle migranter, der bliver reddet i Middelhavet, til steder uden for EU.

Her skal de have behandlet deres sager ved såkaldte "regionale udskibningsplatforme", der for eksempel kunne ligge i Nordafrika, i stedet for at få deres sager behandlet i et EU-land.

- Alternativet til denne løsning ville være en kaotisk fremadskridende lukning af grænser, også i EU, såvel som stadig større konflikter mellem EU-landene, siger Donald Tusk.

Han siger, at nogle mener, at han er for hård i sine forslag om at dæmme op for migration.

- Men tro mig. Hvis vi ikke kan enes om dem, så vil man se nogle virkeligt hårde forslag fra nogle virkeligt hårde fyre, siger han.

