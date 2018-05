EU advarer Italien mod gæld og ubalancer

Italienerne skal se at få strammet op for at undgå, at gæld og ubalancer i landets store økonomi rammer dem selv og resten af eurozonen.

Det er budskabet fra EU-Kommissionen. Den offentliggjorde onsdag en større økonomisk pakke med anbefalinger til de enkelte medlemslande.

EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, siger, at der er brug for et troværdigt svar på problemet med den italienske gæld.

»Den italienske gæld er et meget vigtigt emne for Italiens fremtid,« sagde Moscovici i Bruxelles.

Italiens gæld udgør omkring 130 procent af bruttonationalproduktet. Det er kun overgået af Grækenland. De 19 eurolande skal ifølge reglerne holde gælden under 60 procent.

/ritzau/