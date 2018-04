Et langt dyt efterfulgt af to korte: Kinesisk online-fællesskab er nu lukket ned

»Sønnen af himlen dækker tigeren«. Hvis du møder en i Kina, som kan fuldende den meningsløse sætning med ordene »kyllingestuvning med svampe«, så ved du, at I begge er duanyou.

Duanyou er betegnelsen for brugerne af den populære app Neihan Duanzi, der indtil for nyligt havde 30 mio. bruger i Kina.

En anden måde, hvorpå brugerne kan genkende hinanden er eksempelvis i trafikken, hvor et langt dyt efterfulgt af to korte bruges til at identificere hinanden.

Det store fællesskab blev lukket og slukket 10. april, da skaberne af appen blev bedt om at lukke den af de kinesiske myndigheder på grund af dens vulgære indhold.

De 30 mio. brugere, der gennem appen delte små videoer, sketches, jokes og memes med hinanden, havde skabt et enormt fællesskab på tværs af Kina.

Det skriver The Guardian.

»Appen er en kanal for menneskers følelser … et privat sted, hvor man kan dele sine oplevelser. Det er på en måde et utopisk sted. De kan dele deres glæde og deres sorg,« siger Chen Qin, en forsker, der har fået en doktorgrad i kinesiske medier fra Ohio State University, til The Guardian.

Gruppen af duanyous officielle sang »On Earth« er også blevet censureret, ligesom det er blevet forbudt at dytte i flere kinesiske byer.

Ifølge The Guardian er lukningen af appen endnu et bevis på, at den kinesiske censur er ved at bevæge sig fra at ramme politiske emner til også at ramme indhold, der er tænkt som underholdning og humor.

Det er ikke kun på den online platform eller i den kinesiske trafik, at brugerne af appen mødes. De forskellige medlemmer mødes også til middage, rafting, grillaftener, for at synge karaoke eller for a hænge ud i deres biler. Flere har også samlet penge ind til lokale sager. For nyligt bad en bruger af appen andre duanyous, om at køre ham til hans bryllup for at heppe på ham.

Men ifølge The Guardian finder brugerne nu andre platforme at mødes på. De har startet chatgrupper på platforme som Telegram, som kun kan bruges med en VPN i Kina. Andre er i private grupper på WeChat eller QQ-grupper, hvor de klager over bandlysningen af Neihan Duanzi.

Flere mener, at man med lukningen af appen rammer et helt særligt segment i den kinesiske befolkning. For selvom den har haft bredt appel, så har det specielt være populært blandt de mindst uddannede fra Kinas mindre udviklede byer.

Flere af brugerne er folk, der er flyttet fra områderne på landet til de større byer, hvor de har fundet hinanden og en ny fælles identitet gennem appen.