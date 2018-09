Et kraftigt jordskælv dræber to og sårer mindst 125 i Japan

Et kraftigt jordskælv har dræbt to personer og såret mindst 125 på øen Hokkaido i det nordlige Japan.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) er jordskælvet målt til en beregnet størrelse på 6,7, skriver nyhedsbureauet AP.

Jordskælvets epicenter ramte øst for byen Tomakomai, som ligger 68 kilometer fra øens hovedby Sapporo. Rystelserne kunne også mærkes i Sapporo, der har en befolkning på 1,9 millioner indbyggere.

Regeringen i Japan bekræfter, at to personer har mistet livet under jordskælvet, skriver AP.

Den ene er en 85-årig mand, der blev fundet fundet livløs i Tomakomai, oplyser det japanske beredskab. Han skal være faldet ned ad trapperne i sit hus under jordskælvet.

Mindst 125 personer er blevet såret i de omkringliggende landsbyer, mens 20 personer savnes, rapporterer det japanske public service-medie NHK.

Jordskælvet har forårsaget mindst fire jordskred, som har begravet flere huse og indespærret og såret flere personer.

Et jordskred har blandt andet ramt landsbyen Atsuma, hvor flere lavtliggende huse er blevet begravet. Omkring ti personer i Atsuma er efterfølgende bragt til hospitalet, en af dem med alvorlige skader. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Forsvaret har allerede tropper på omkring 4000 mand i gang og planlægger at opruste til omkring 25.000. Vi vil gøre vores bedste for at redde liv,« siger Japans premierminister, Shinzo Abe, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Knap tre millioner hjem på Hokkaido er blevet efterladt uden strøm. Ifølge myndighederne kan der gå flere timer, før strømmen vender tilbage.

Et atomkraftværk på øen blev midlertidigt sat ud af kraft efter jordskælvet, rapporterer NHK.

En talsmand for den japanske regering advarer lokalbefolkningen om risikoen for efterskælv og opfordrer indbyggerne til at følge med i medierne.

Jordskælvet har ikke skabt risiko for en tsunami, oplyser det meteorologiske institut i Japan.

/ritzau/

Trumps kandidat til højesteret forsvarer brug af automatvåben

Under andendagens høring af Brett Kavanaugh kaldte han spørgsmål om stævning af præsidenten for »hypotetisk«.

Ligesom førstedagen blev andendagens høring af præsident Donald Trumps bud på en ny højesteretsdommer i USA, Brett Kavanaugh, flere gange afbrudt af tilråb fra demonstranter, der er imod den meget konservative dommer.

Brett Kavanaugh er nomineret til at tage over efter Anthony Kennedy, der i juni bebudede, at han ønsker at gå på pension.

Høringen af Kavanaugh i Senatet ventes at vare tre eller fire dage, og på andendagen onsdag var blandt andet abort, våbenlovgivning og præsidentens magtbeføjelser på dagsordenen.

Alle tre emner er nogle, der splitter amerikanerne dybt, og som kan komme for højesteret. 53-årige Kavanaugh ses af mange - både konservative og liberale - som en dommer, der sandsynligvis vil tippe retten i en endnu mere konservativ retning.

På høringens andendag udtrykte Brett Kavanaugh respekt for den skelsættende »Roe mod Wade«-afgørelse fra 1973, der gav kvinder i USA ret til abort.

Han sagde, at han vil respektere »præcedens« i forhold til abort.

Demokrater frygter ellers, at denne milepæl for kvinders rettigheder kan stå for skud med valget af Kavanaugh.

Han fordømte også de mange skoleskyderier i landet. Men samtidig forsvarede han sin holdning til semiautomatiske rifler. Kavanaugh har således tidligere udtalt, at han tvivler på, at semiautomatiske rifler kan forbydes.

Adspurgt af formanden for Senatets retsudvalg, republikaneren Chuck Grassley, om han vil have problemer med at stemme imod Donald Trump, svarede Kavanaugh:

»Ingen er hævet over loven i vores forfatningsmæssige system.«

»Jeg mener, at den vigtigste kvalitet, en god dommer skal besidde, er uafhængighed.«

Brett Kavanaugh undlod desuden at svare på den demokratiske senator Dianne Feinsteins spørgsmål om, hvorvidt "en siddende præsident er forpligtet til at reagere på en stævning".

Kavanaugh svarede, at han fandt spørgsmålet "hypotetisk".

En stævning kan blive aktuel i forbindelse med den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Trumps kampagnestab og Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

Hvis Kavanaugh bliver godkendt til den ledige plads i USA's højesteret, vil det i generationer cementere det konservative flertal blandt de ni dommere.

/ritzau/Reuters

Kim og Moon aftaler topmøde for at diskutere atomafrustning

Nord- og Sydkorea har aftalt et topmøde mellem de to landes ledere i Pyongyang fra 18. til 20. september.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal mødes i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, 18. til 20. september.

Her skal de to diskutere de »praktiske omstændigheder« i forbindelse med en atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

Det oplyser en udsending fra Sydkoreas delegation torsdag i forbindelse med et møde mellem de to lande onsdag.

Den nordkoreanske leder bekræfter samtidig »sin beslutsomhed i forhold til at sikre en fuldstændig atomafrustning«, oplyser Sydkoreas udsending, den nationale sikkerhedsrådgiver Chung Eui-yong.

Kims ønske fremgår også af en udtalelse, der er publiceret gennem det statskontrollerede medie i Nordkorea, KCNA.

»Nord og syd skal styrke deres indsats for at gennemføre en atomafrustning på Den Koreanske Halvø,« siger Kim i meddelelsen.

Formålet med et møde mellem Nord- og Sydkorea onsdag var at få planlagt et forestående topmøde mellem de to landes ledere.

Og det er altså blevet fastlagt til 18. til 20. september.

I forbindelse med mødet understregede Kim også, at han fortsat stoler på USA's præsident, Donald Trump. Han sagde også, at han ønsker at forbedre forholdet mellem Nordkorea og USA.

»Lederen Kim udtrykte sin frustration over den tvivl, som flere dele af det internationale samfund har,« siger Sydkoreas udsending Chung Eui-yong.

»Nordkorea har gennemført forebyggende tiltag, der er nødvendige for en atomafrustning. Kim siger, at han vil sætte pris på, at de gode intentioner også bliver mødt med gode intentioner,« siger den koreanske udsending.

Han oplyser samtidig, at det ikke virker sandsynligt, at Kim deltager ved et FN-topmøde senere i september. Det ville ellers give mulighed for et møde mellem lederne af USA, Sydkorea og Nordkorea.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes i juni, hvor de blev enige om at arbejde mod en nordkoreansk atomafrustning.

Siden har begge parter dog beskyldt hinanden for ikke at leve op til den aftale, der blev indgået tilbage i juni.

/ritzau/Reuters

Anonym Trump-medarbejder nævner præsidentafsættelse i kronik

I New York Times skriver en højtstående medarbejder, at der tales om at afsætte Trump, fordi han er ustabil.

Medarbejdere i toppen af Donald Trumps administration er så foruroligede over præsidentens »utilregnelige« og »amoralske« adfærd, at de aktivt arbejder på at undergrave ham.

Det skriver en anonym, højtstående embedsmand i administrationen i en kronik i The New York Times onsdag.

Avisen påpeger, at det er usædvanligt at publicere en anonym kronik, men at det i dette tilfælde sker for at beskytte vedkommendes identitet, og fordi vedkommende kan risikere at miste sit job.

»Dilemmaet, som præsident Trump ikke fuldt ud forstår, er, at mange højtstående embedsmænd i hans administration arbejder hårdt på at undergrave hans dagsorden,« skriver den anonyme embedsmand.

»Jeg ved det, fordi jeg er en af dem,« tilføjer han.

Embedsmanden beskriver et »tosporet« præsidentskab. For når Trump siger én ting, gør hans medarbejdere bevidst en anden ting.

Den anonyme forfatter hævder også, at der i administrationen er hvisken i krogene om at udløse den 25. tilføjelse til forfatningen.

Den siger, at en præsident kan afsættes af sine ministre, hvis han skønnes uegnet til at varetage sine forpligtelser i embedet. I sådan et tilfælde overtager vicepræsidenten.

Begrundelsen er ifølge den anonyme embedsmand »ustabilitet«, som medarbejdere har observeret.

I kølvandet på den belastende kronik skriver Donald Trump onsdag aften på Twitter et enkelt ord efterfulgt af et spørgsmålstegn:

»Landsforræderi?«

Mindre end to timer senere uddyber præsidenten:

»Eksisterer denne såkaldte »højtstående administrationsmedarbejder« virkelig, eller er det den fejlende New York Times, der har brugt endnu en falsk kilde?«

»Hvis denne feje, anonyme person rent faktisk eksisterer, så må The Times (The New York Times, red.) - for nationens sikkerheds skyld - udlevere ham/hende til regeringen med det samme!«

Tidligere onsdag fortalte Trump foran rullende kameraer, hvad han mener om den anonyme kronik:

»Husk dette om New York Times: Da jeg vandt valget, blev de tvunget til at bede om en undskyldning. De måtte også skrive en brev, hvori de beklagede, at de havde dækket valget fejlagtigt.«

»En anonym kronik er lig med en fejlagtig kronik.«

I en erklæring kalder talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders forfatteren til kronikken »en kujon« og kræver, at vedkommende træder tilbage.

Kronikken fra den anonyme embedsmand underbygger flere påstande, der kan læses i en ny, afslørende bog om Trump.

I bogen »Frygt: Trump i Det Hvide Hus« der er skrevet af Washington Post-journalisten Bob Woodward, kan man blandt andet læse, at den amerikanske præsidents temperament er lunefuldt og stærkt svingende.

/ritzau/AFP

To bombeangreb mod brydeklub i Kabul dræber mindst 20

Et dobbeltangreb mod en brydeklub i den afghanske hovedstad har dræbt civile, journalister og soldater.

Mindst 20 mennesker er blevet dræbt og 70 andre såret i et dobbeltangreb mod en brydeklub i den afghanske hovedstad, Kabul, onsdag.

Blandt de dræbte er civile, medlemmer af landets sikkerhedsstyrker og to journalister fra den afghanske tv-kanal Tolo News.

Det oplyser en talsmand for Afghanistans indenrigsministerium.

Angrebet begyndte, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften inde i selve sportshallen.

En time senere, da stedet vrimlede med journalister og politibetjente, eksploderede en bil fyldt med sprængstoffer uden for klubben, der ligger i et shiamuslimsk kvarter.

Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for det tilsyneladende koordinerede angreb. Imens afviser Taliban enhver involvering i angrebet i en WhatsApp-besked til journalister.

IS udfører ofte angreb mod Afghanistans shiamuslimske samfund.

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, fordømmer angrebet.

»Et angreb på civile og mediearbejdere i landet er et angreb på ytringsfriheden og en forbrydelse mod menneskeheden,« udtaler han i en erklæring.

Direktøren for Maiwand Wrestling Klub, Pahlawan Shir, fortæller, at han befandt sig uden for, da den første bombe gik af.

»Mange af de dræbte er brydere,« siger han.

Chefredaktøren for tv-kanalen Tolo News, Lotfullah Najafizada, fortæller, at de to dræbte medarbejdere er den 28-årige journalist Samim Faramarz og den 23-årige kameramand Ramiz Ahmadi.

»De to var engageret i landets fremtid, og de havde store drømme for deres egen fremtid,« siger hun.

På sociale medier fortæller brugere, som siger, at de var vidner til angrebet, at selvmordsbomberen først dræbte klubbens sikkerhedsvagter. Derefter gik han ind i lokalerne og sprængte sig selv i luften blandt et stort antal idrætsudøvere.

Det sidste store angreb mod shiamuslimer i Kabul var den 15. august. Her sprængte en selvmordsbomber sig selv i luften på en skole og dræbte adskillige elever, der læste til eksamen.

Også dette angreb tog Islamisk Stat skylden for. Den militante gruppe anser shiamuslimer og alle andre, som ikke deler dens ekstreme ideologi, som sine fjender.

Siden januar i år har mindst 16 angreb ramt den afghanske hovedstad. Over 400 mennesker er blevet dræbt i disse angreb.

/ritzau/AFP