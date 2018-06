Et historisk øjeblik - men nu kommer det rigtigt svære for Trump

»Så langt, så godt,« lød det fra den ellers stærkt Trump-kritiske tidligere efterretningschef James Clapper i nat på CNN.

Som en erkendelse af at det historiske møde mellem præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un ikke faldt fra hinanden med det samme, men at de to i deres første møde udviste en passende optræden, som trods alt giver muligheder og perspektiver.

Forud for mødet var der forløbet mange diskussioner om, at de to statsledere hverken kunne tåle at være for smilende over for hinanden eller for bistre, da de trods deres store uenigheder må udvise en vis respekt for hinanden for at kunne nå en aftale om nordkoreansk atomnedrustning, sådan som Trump går efter.

Umiddelbart udstrålede de begge åbenhed og gensidig respekt. De holdt hinanden i hånden længe, og Trump lagde flere gange kammeratligt sin hånd på Kims arm, og lidt efter gjorde Kim det samme.

Den 71-årige Trump viste alfaderligt og overskudsagtigt vejen for den 34-årige nordkoreanske diktator ved at række hånden ud og udpege retningen mod deres mødelokale. Begge smilede flere gange, men særligt Kim syntes benovet over mødet med den amerikanske præsident. Et par gange slog han et stort smil op.

Efter at have sat sig ved siden af hinanden i et mødelokale var de begge meget imødekommende.

»Jeg føler mig virkelig godt tilpas,« sagde Trump. »Jeg tror, det bliver en fantastisk diskussion og uhyre succesfuldt.«

Og efter at Kim havde konstateret, at der havde været »hindringer« for mødet, men også at »vi overvandt dem alle, og vi er her i dag«, strakte Trump sågar en løftet pegefinger hen mod Kim og gav ham en »thumbs up«.

Men det var slet ikke slut endnu med den gode stemning mellem de to ærkefjender. Efter det indledende 48 minutter lange møde, kun mellem de to statsledere, kom Trump ud og sagde, at mødet gik »meget, meget godt«. Og præsidenten forudsagde en mulig aftale om nordkoreansk atomnedrustning.

»Fremragende forhold,« sagde Trump. »Vi arbejder sammen og får taget hånd om det.«

Det var næsten ikke til at tro, at det var de samme to, der indtil for nylig kaldte hinanden alverdens skældsord - Trump har kaldt Kim en »galning«, mens Kim har kaldt Trump for »senil« - og offentligt har truet hinanden med atomkrig.

Umiddelbart er der to konklusioner at drage på nuværende tidspunkt.

For det første at der åbenbart synes at være en afgørende god kemi mellem de to kamphaner. Mens Trump har meget svært ved at finde melodien med sine vestlige allierede, så har han på en eller anden udefinerbar måde måske nemmere ved at finde den med den uglesete diktator fra Pyongyang.

Men uanset hvor specielt dette kan synes at være, så er det afgørende for, at der kan blive en aftale om nordkoreansk atomnedrustning. Uden god kemi, ingen aftale. Kun mere fjendskab.

For det andet er der bred enighed om, at nu kommer det rigtigt svære.

Den nemmeste del er trods alt at smile og række hånden ud. At nå en konkret aftale er meget mere udfordrende. Det står klart, at det historiske møde kom i stand på meget kort tid, hvilket ikke gav forhandlerne i kulissen meget tid.

Forud for mødet nåede de ikke for alvor nogen resultater, og derfor regnes mødet i Singapore også lige nu blot som en test af, om der overhovedet er basis og vilje til at gå videre ad diplomatisk vej.

En stor konkret aftale ligger ikke lige for - tværtimod er der bred enighed om i Washington, at mødet i Singapore kun og i bedste fald kan blive et startskud til en proces, der vil tage måneder og givetvis år.

På amerikansk side har mange stadig svært ved at tro på, at en hensynsløs diktator som Kim Jong-un blot vil opgive sine stormagtdrømme.

Han har brugt år på at gøre Nordkorea til en atommagt, og alene det seneste år har han stået bag sit lands mest magtfulde test af atomvåben og fået udviklet langtrækkende missiler, der kan nå det amerikanske fastland.

Ifølge den sydkoreanske efterretningstjeneste har han de seneste år tillige henrettet over hundrede personer, herunder egne familiemedlemmer, for at styrke og fastholde sin position som Nordkoreas suveræne leder. Ligesom han fortsat opererer med fængselslejre.

Det Hvide Hus vendte mandag også tilbage til knap så kontante formuleringer omkring nordkoreansk afrustning. Tidligere har man insisteret på en »fuldstændig« atomnedrustning.

Nu bruges der løsere og mere diplomatiske formuleringer. I en mulig erkendelse af at USA ikke længere nødvendigvis kan få den mest optimale aftale med Nordkorea: En total atomnedrustning.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.