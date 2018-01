Et år med Trump: Her er hans tre største sejre og nederlag

Trumps tre største sejre

Skattereform til 1.500 mia. dollar

Skattereformen er Trumps suverænt største sejr i Kongressen i det første år af hans præsidentskab. For første gang i tre årtier har amerikanerne fået en reform, der på historisk vis sænker selskabsskatten fra 35 til 21 procent og giver stort set alle amerikanere skattelettelser. Dog får de mest velhavende mest ud af reformen.

Ifølge Tax Policy Center vil de familier, der tjener under 25.000 dollar om året, i gennemsnit få en lettelse på 60 dollar, mens familier med en årsindkomst på over 733.000 dollar årligt i gennemsnit vil få en lettelse på 51.000 dollar. Den rigeste ene procent i USA vil samlet få lige så meget i skattelettelser – 61 mia. dollar – som de amerikanske middelklassefamilier tilsammen.

Arveskatten nedsættes også betragteligt. Gifte par kan fremover skattefrit overføre 22 mio. dollar til deres arvinger.

Valget af konservativ højesteretsdommer

Donald Trumps første store sejr var, da den i dag 50-årige Neil Gorsuch blev godkendt til ny højesteretsdommer. Med godkendelsen har Trump sikret sig et varigt eftermæle: En konservativ dommer, der kan sidde i årtier, idet dommerne i Højesteret udnævnes for livstid.

Demokraterne truede med at bremse udnævnelsen med en såkaldt »filibuster«, og derfor kom den kun i stand, fordi Republikanerne udnyttede en sjældent brugt regel, der annullerer, at 60 senatorer ud af 100 skal stemme for. Dermed kunne Gorsuch vælges med stemmerne 54-45.

Med valget har Donald Trump opfyldt et stort valgløfte til sine millioner af religiøse vælgere. I USA har Højesteret stor betydning for religiøse og etiske spørgsmål, herunder abort. Med Neil Gorsuch er fem ud af ni højesteretsdommere konservative.

Økonomien går strålende

Aktiemarkedet buldrer derudaf, aktiekurserne er historisk høje, og arbejdsløsheden er på under fem procent.

Godt nok drøfter eksperter, hvor meget der er Donald Trumps fortjeneste, eftersom den positive udvikling allerede var i fuld gang under hans forgænger, Barack Obama. Men fremdriften er fortsat på markant vis under Trumps vagt i Det Hvide Hus. Allerede før de gigantiske skattelettelser blev vedtaget før jul, hjalp udsigten til skattelettelserne til at give en øget tro på økonomien.

Det samme har Trumps fokus på at skabe job gjort. Med en præsidentiel ordre har han godkendt byggeriet af to olierørledninger, hvoraf den ene »Dakota Access« var blevet bremset, og den anden »Keystone XL, i 2015« var blevet stoppet af Obama efter miljøforkæmperes protester mod byggerierne. De to byggerier vil skabe titusindvis af jobs.

Trumps tre største nederlag

Obamacare består trods løfte

For Donald Trump var det et markant valgløfte, at han ville ophæve og erstatte Barack Obamas »Obamacare« med en ny sundhedslov. Under valgkampen kaldte Trump igen og igen Obamacare for en »katastrofe« og forsikrede, at han ville fjerne Obamas signaturlov »omgående« og sågar allerede på sin første arbejdsdag i Det Hvide Hus.

Men snart stod Trump ydmyget tilbage. Trods republikansk flertal i begge af Kongressens kamre måtte præsidenten til sidst erkende, at han ikke kunne få alle partifæller i Senatet til at bakke op. Det til trods for, at Republikanerne havde arbejdet på at ophæve Obamacare i syv år under Barack Obama.

Trumps eneste trøst er, at Republikanerne som en del af skattereformen har fået vedtaget, at amerikaneres pligt til at købe sundhedsforsikring ophører fra 2019. Men bortset fra dette består Obamacare.

»Russiagate« belaster præsidenten

Den særlige undersøger, Robert Mueller, kulegraver Donald Trumps stabs mulige ulovlige samarbejde med Rusland, og fire er allerede sigtet, herunder præsidentens tidligere nationale rådgiver, Michael Flynn. Han samarbejder nu med efterforskerne.

Kulegravningen er kommet faretruende tæt på Trump og hans indercirkel. Mueller efterforsker Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, og hans ældste søn, Donald Trump Junior, som under valgkampen begge deltog i et møde i bygningen Trump Tower med russere, der havde lovet at levere »smuds« på Trumps modstander ved præsidentvalget, Hillary Clinton.

Trumps tidligere strateg Stephen Bannon har i ny bog sagt, at det er utænkeligt, at Trump ikke var informeret. Bannon er selv stævnet af Mueller og skal aflægge forklaring for nævningeting.

Sagen kan for Trump i værste fald føre til en afsættelse af ham som præsident.

Trumps egne benspænd på Twitter

Trump har fået øgenavnet »Twitterpræsidenten« – og det er ikke positivt ment. Præsidentens strøm af angreb på alt og alle inklusiv egne partifæller og allierede tærer på hans troværdighed og popularitet.

Selv har han afvist at stoppe med at tweete så meget og har sagt, at det er hans direkte kommunikation med amerikanerne, der var med til at afgøre præsidentvalget til hans fordel. Men hvad der på Twitter hjalp ham til magten, er i dag med til at så tvivl om hans dømmekraft.

Undersøgelser viser igen og igen, at amerikanerne over en bred front mener, at han bør styre sig. Meningsmålinger har vist, at omkring to ud af tre amerikanere betegner præsidentens tweets som alt fra upassende til fornærmende og en risikabel måde at kommunikere på. Omkring halvdelen af de republikanske vælgere mener, at Trump for ofte er på Twitter.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA