Erklæring: Bevægelsen ASMLA afviser at stå bag angreb i Iran

En bevægelse, der hævder at være Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA) afviser at have forbindelse til et blodigt angreb ved en militærparade i Iran lørdag.

Det fremgår af hjemmesiden ahwazona.net, hvor en erklæring er blevet lagt ud.

Heri skriver bevægelsen:

»ASMLA påtager sig ikke angrebet for angrebet på militærparaden,« skriver organisationen.

Gruppen skriver, at der bliver spredt "falsk information fra en mistænkelig lille gruppe, som påstår at være en del af ASMLA-organisationen".

»ASMLA vil gerne gøre opmærksom på, at gruppen blev udelukket fra organisationen i 2015,« skriver gruppen.

Det er ikke bekræftet, at de ansvarlige bag erklæringen er fra ASMLA.

Yaqoub al-Tostari, der bor i Danmark og studerer på Københavns Universitet, har over for TV2 og DR sagt, at han er talsmand for ASMLA.

Til DR siger Yaqoub al-Tostari følgende om lørdagens angreb:

»Vi er kun den politiske del af bevægelsen Ahwaz National Resistance (ANR) og står for mediehåndtering. Vi ved ikke noget om detaljerne, og vi har ikke haft noget at gøre med planlægningen. Vi formidler bare, hvad der er sket, hvordan og hvorfor,« siger han og fortsætter:

»Der er forskellige grupper med i ANR, der er enige om at nå et mål. Vores mål er at forsvare vores folk mod iransk terror og regimets undertrykkelse.«

»Grupperne er enige om, at der ikke skal være nogen angreb mod civile. Det skal være mod de lovlige mål som for eksempel militærparaden,« siger Yaqoub al-Tostari.

Ifølge DR og TV2 er Yaqoub al-Tostari ikke talsmandens rigtige navn.

Tidligere sagde samme person til TV2, at ANR stod bag angrebet ved militærparaden:

»Ahwaz National Resistance (ANR) tager ansvar for angrebet. Vi er en koalition af forskellige større og små grupper, hvor jeg er talsperson for ASMLA. Det er ANR, der står bag. Grunden til, at vi tager ansvar, er, at Islamisk Stat til at starte med tog ansvaret, men det er forkert,« siger Yacoub al-Tostari, der angiveligt ikke var vidende om angrebet i Ahvaz.

Rasmus Christian Elling, der er lektor ved Københavns Universitet og har forsket i iranske forhold, peger på, at de forskellige udtalelser viser splittelse i bevægelsen.

»Det lader til, at den oprindelige gruppe i Holland ikke vil kendes ved den gruppe, der i Danmark, selv om de hedder det samme.«

»Det tyder på, at der er intern rivalisering mellem de forskellige grupper, og der er uenighed om, hvilken gruppe der er den legitime ASMLA,« siger Rasmus Christian Elling til Ritzau.

/ritzau/