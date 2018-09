Eritrea og Etiopien genåbner grænse to årtier efter krig

Ledere fra de to afrikanske lande Eritrea og Etiopien har tirsdag åbnet en grænseovergang mellem de to lande. Åbningen er den seneste opblødning mellem de to lande, 27 år efter at de endte en langvarig krig.

Åbningen blev annonceret af Eritreas informationsminister, Yemane Meskel, på Twitter.

»Præsident Isaias Afwerki (Eritreas præsident, red.) og premierminister Abiy Ahmed (Etiopiens premierminister, red.) har i dag officielt åbnet Debay Sima-Burre-grænseovergangen mellem vores to lande for køretøjer,« skriver han.

Ifølge Meskel vil de to ledere afholde to ceremonier for at fejre åbningen på hver sin side af grænsen.

/ritzau/Reuters