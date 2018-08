Erdogan truer USA med at finde nye allierede: »De har deres dollar, vi har vores folk og Allah«

Midt i landets største økonomiske krise truer Tyrkiets præsident i et debatindlæg i New York Times USA med at finde »nye venner«, hvis NATO-partneren ikke retter ind og respekterer Tyrkiets måde at gøre tingene på.