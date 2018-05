Erdogan hyldet som sultan ved omstridt valgmøde i Bosnien

Flere andre lande har sat foden ned og blokeret for, at tyrkiske politikere kan føre valgkamp uden for Tyrkiet.

Men søndag blev Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, modtaget som en helt af de tusindvis af tyrkere, der var kommet til valgmøde i Bosniens hovedstad, Sarajevo.

Bosnien er det eneste europæiske land, der har ladet tyrkiske toppolitikere tale til de tyrkiske vælgere i landet forud for valget i Tyrkiet 24. juni.

- Sultan Erdogan, råbte menneskemængden, da Erdogan ankom til valgmødet i selskab med Bosniens muslimske leder, Bakir Izetbegovic.

- Allahu Akbar (Gud er stor), lød et andet slagord.

Tidligere har lande som Tyskland, Holland og Østrig forhindret tyrkiske politikere i at føre valgkamp på deres jord. Men i Bosnien var det på forhånd ventet, at Erdogan ville få lov at gennemføre valgmødet.

Izetbegovic, der repræsenterer muslimerne i Bosniens tredelte præsidentråd, hvor også kroater og serbere sidder med, opfordrede de tusinder af forsamlede til at stemme på Erdogan, som han betegnede som "en mand, Gud har sendt jer".

Foruden et personligt venskab med Izetbegovic er der også tætte bånd mellem de to lederes respektive partier.

Andre politiske ledere i Bosnien var knap så begejstrede for Erdogans besøg. Den bosnisk-serbiske leder Milorad Dodik beskyldte den tyrkiske præsident for "indblanding" i Bosniens anliggender.

Tyrkiet er vort moderland

Ifølge nyhedsbureauet AFP var mange af deltagerne ved mødet kommet fra andre europæiske lande, herunder Danmark, Tyskland, Frankrig, Østrig og især fra det øvrige Balkan.

- Tyrkiet er vort moderland, siger Coskun Celiloglu, en makedonsk studerende med tyrkisk baggrund.

- Vi kom til Sarajevo bare for en enkelt dag for at støtte vores redningsmand Erdogan, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Erdogan er den mest populære - men også mest splittende - leder i nyere tyrkisk historie.

Efter et fejlslagent militærkup mod ham for knap to år siden indledte han en større heksejagt på sine politiske modstandere, som har indbragt ham massiv kritik fra en lang række vestlige lande og menneskerettighedsorganisationer.

/ritzau/AFP