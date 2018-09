Erdogan frygter flygtningekrise efter russiske bomber: »Gud forbyde, at de flygter til Tyrkiet«

Tyrkiets præsident advarer om, at der kan finde en »massakre« sted i den syriske Idlib-provins. Og så frygter han, at Tyrkiet kommer til at stå med et nyt enormt flygtningeproblem.