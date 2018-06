Præsident Recep Tayyip Erdogan har umiddelbart kurs mod genvalg i Tyrkiet, hvor han med 22,9 procent af stemmerne optalt får opbakning fra 58,9 procent af vælgerne. Men intet er endnu afgjort.

Det oplyser tyrkiske statsmedier søndag aften.

Erdogans nærmeste rival er Muharrem Ince, som har fået 26,53 procent af stemmerne.

For at vinde præsidentvalget i første runde skal Erdogan have over 50 procent af stemmerne.

/ritzau/Reuters