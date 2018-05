Erdogan er svækket forud for valget i juni

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har udskrevet et fremrykket valg til afholdelse 24. juni, og det skyldes blandt andet et ønske om at foregribe uro i økonomien. Men beslutningen så i ugens løb ud til at kunne ramme præsidenten som en boomerang, for landets valuta er faldet dramatisk, og kursfaldet kan meget vel true hans chancer for genvalg.

Den tyrkiske lira faldt til en kurs på cirka fem lira for en amerikansk dollar – et fald på mere end en femtedel i indeværende år – inden centralbanken trådte til og hævede en vejledende udlånsrente fra 13,5 til 16 procent.

Turbulensen er ikke alene et tegn på en voksende bekymring for Tyrkiets økonomi blandt investorer, den har allerede ramt nogle af landets største virksomheder og forringet levestandarden for almindelige tyrkere, det vil sige vælgere.

I den forstand kunne det ikke være sket på et værre tidspunkt for Erdogan, der i samme uge personligt åbnede valgkampen frem mod valget i juni. Valgkampagnen ventes at understrege hans økonomiske politik og den imponerende vækst gennem hans 15 år som landets øverste leder.

Men trods disse rekordtal har erhvervslivets top og finansmarkederne vist tiltagende uro over Erdogans styring af økonomien i takt med hans tiltagende magt i landet. Ikke mindst ved udsigten til juni måneds valg til et endnu mere styrket præsidentembede.

For analytikere og politiske modstandere mener, at liraens seneste kursfald først og fremmest skyldes Erdogan selv og hans afvisning af at følge nationalbankens anbefalinger, ikke mindst hans modstand mod at hæve rentesatserne.

Tyrkiets inflation er på over ti procent, men på grund af ønsket om at fastholde vækstraten har præsident Erdogan modsat sig stigende renter, selv om de finansielle analytikere mener, at det er afgørende for at lette presset på valutaen.

»Direkte ind i muren!«

Præsidenten udløste det seneste fald for liraen, da han mandag i sidste uge i et interview med amerikanske Bloomberg afslørede, at han har planer om at tiltage sig endnu større magt over nationalbanken, hvis han vinder valget til juni.

»Hvis folket oplever svære tider på grund af pengepolitikken, hvem vil de så holde ansvarlig? De vil holde præsidenten ansvarlig, og derfor må vi også give det indtryk af, at præsidenten har indflydelse på pengepolitikken,« sagde Erdogan.

Modstandere af Erdogan advarer om, at en økonomisk krise er i anmarch.

Oppositionslederen Muharrem Ince. Foto: Reuters

»Denne form for retorik er ekstremt farlig, og den kan køre Tyrkiet ud på et sidespor,« siger Durmus Yilmaz, tidligere chef for nationalbanken og kandidat til parlamentet.

»Tyrkiet forsøgte præcis det samme i 1994, og dengang endte vi i en krise.«

Erdogans hovedmodstander ved valget, Det Republikanske Folkepartis Muharrem Ince, opfordrer direkte Erdogan til at holde op med at blande sig i nationalbankens arbejde:

»Økonomien er ved at synke,« sagde Ince ved et vælgermøde. »Vi er i færd med at køre ind i en mur. Min elskede nation er ved at køre direkte ind i muren!«

Oversættelse: Lars Rosenkvist