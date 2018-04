Er dine data blevet misbrugt? I aften får alle Facebook-brugere en af disse to beskeder

Facebook begynder mandag at sende en besked ud til sine brugere om sikker omgang med brugernes oplysninger. Alt efter, hvad der står i den besked, kan brugerne aflæse, om deres oplysninger er givet videre til analysebureauet Cambridge Analytica.

Det skriver Sky News og BBC.

Beskeden kommer, efter at det er kommet frem, at det britisk-amerikanske analyseselskab Cambridge Analytica har fået adgang til data fra 87 millioner profiler på det sociale medie.

Angiveligt har Cambridge Analytica brugt de mange data til at påvirke amerikanske vælgere op til præsidentvalget i 2016.

Derfor vil Facebook udsende en besked, så berørte brugere bliver gjort opmærksom, hvis deres oplysninger har været berørt.

Når brugerne logger ind på deres Facebook-konto vil de blive mødt af en besked. Der er to forskellige modeller for beskeden.

Den ene besked indeholder en forsikring om, at Facebook »forstår betydningen af at holde dine data sikre« samt sikre, at brugerne har bedre kontrol med, hvilke applikationer brugerne deler oplysninger med.

Der vil også være henvisninger til, hvordan man ændrer sine indstillinger.

Modtager man denne besked, er ens oplysninger så vidt vides ikke videregivet til Cambridge Analytica.

Hvis Facebook i stedet sender en besked om, at Facebook har blokeret hjemmesiden »This is Your Digital Life«, fordi hjemmesiden »måske har misbrugt nogle af dine Facebook-oplysninger«, er ens data endt hos Cambridge Analytica.

Det viser en engelsksproget udgave af beskeden, som BBC og Sky News har offentliggjort. Ifølge BBC vil beskeden være tilgængelig fra klokken 18.00 dansk tid. Den oplysning kan Facebook ikke bekræfte over for Ritzau.

Syv danske Facebook-brugere har downloadet den app, der gav Cambridge Analytica adgang til de private oplysninger.

Men 41.820 danskere kan potentielt ufrivilligt have fået deres data delt. Det skyldes, at appen også har fået adgang til data fra personer, der er Facebook-ven med folk, der har hentet den pågældende app.

OVERBLIK: Forstå sagen om Facebooks løsslupne data Tusindvis af danskere kan have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica i strid med Facebooks regler. Mandag får Facebook-brugere en besked, der vil afsløre, hvis de er blandt 84 millioner globalt set, hvis data er delt med Cambridge Analytica i strid med Facebooks regler. Her kan du blive klogere på sagen: * Som led i et videnskabeligt studie brugte den britiske psykolog og dataforsker Aleksandr Kogan i 2014 Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper. * Kogan er tilknyttet universitetet i Cambridge. Men appen "thisisyourdigitallife" blev udviklet af hans egen virksomhed Global Science Research. * 270.000 Facebook-brugere - fortrinsvis i USA - deltog i quizzen. Deltagerne modtog en betaling på nogle få dollar for at medvirke. * Som Facebooks databeskyttelse fungerede dengang, blev der ikke kun samlet data fra de deltagende Facebook-brugeres profil, men også fra deres Facebook-venner. Det skete uden vennernes viden. * Det er sket via analysefirmaet Cambridge Analytica, der har kontorer og arbejder i USA, men er ejet af en britisk virksomhed. * En tidligere medarbejder i selskabet, Christopher Wylie, sagde i første omgang, at der via studiet blev indsamlet data om 50 millioner Facebook-brugere. Facebook har siden selv opjusteret det tal til 87 millioner. * Ifølge Wylie købte Cambridge Analytica - som ikke har nogen formel forbindelse til Cambridge University - oplysningerne. * Oplysningerne blev ifølge Wylie brugt til at lave en psykologisk profil på de pågældende Facebook-brugere. De fik siden tilsendt målrettet materiale om Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. * Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen. Firmaet benægter, at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse. * Forskeren Kogan siger, at han føler sig hængt ud som syndebuk i sagen. * Facebooks regler tillader ikke, at tredjepart anvender data til kommercielle formål. * Facebook har sagt, at de fjernede quizzen, straks de fandt ud af, at der var sket brud på deres regler. Facebook bad også om en garanti for, at oplysningerne var blevet slettet. * Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, har erkendt, at selskabet har begået fejl. * Syv danskere har ifølge Facebook selv downloadet Kogans app. * 41.820 danske Facebook-brugere kan grundet deres Facebook-venskab med folk, der har downloadet appen potentielt have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica. * Facebook udsender mandag en besked til alle brugere. De berørte brugere vil modtage en besked, der oplyser om dette. * Brugere, der ikke er berørt, modtager en anden besked, hvori Facebook forsikrer om, at de forstår vigtigheden af at beskytte brugernes oplysninger. Kilder: BBC, The Guardian, Facebook, dpa og Sky News. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/