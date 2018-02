Er det her Sydafrikas nye Mandela?

Symbolikken var ikke til at tage fejl af, da Cyril Ramaphosa i søndags i en brandtale lovede den sydafrikanske befolkning bedre tider. Løfterne blev udbasioneret fra nøjagtig den samme balkon i byen Capetown, hvorfra Sydafrikas store nationalhelt, Nelson Mandela, holdt sine historiske tale efter 27 år som fange under det hvide apartheid-styre.

»Nelson Mandela var fuldkommen målrettet i kampen mod korruption, tyveri og udplynding af folket. Befolkningen. Den arv vil vi føre videre,« lød det blandt andet i weekendens tale fra Cyril Ramaphosa, der på det tidspunkt var Sydafrikas vicepræsident og i fuld gang med at udmanøvrere landets korruptionsanklagede præsident gennem snart ti år, Jacob Zuma.

Magtkampen endte onsdag aften, hvor Zuma trak sig, og nu er det ikke kun de 56 millioner sydafrikanere, der krydser fingre for bedre tider.

Også uden for Sydafrikas grænser hepper man nu på hans afløser, Cyril Ramaphosa, og det er ikke uden grund.

Danmark satser på samarbejde

Sydafrika er trods al den politiske turbulens og den økonomisk nedtur, der har kendetegnet Zumas næsten ti år ved magten, stadig Afrikas toneangivende spiller - politisk og økonomisk. Landet huser mellem fire og syv millioner arbejdsmigranter fra de andre lande i regionen, og derfor lyder der også et lettelsen suk over Zumas exit i de europæiske regeringskontorer: Et velkørende Sydafrika kan give andre lande på kontinentet et tiltrængt løft.

Selv højt mod nord - i Danmark - kan det give gevinster, at Sydafrika nu får en ny mand ved roret.

»Vi håber, at vi kan få genetableret det meget tætte økonomiske og politiske samarbejde, Danmark har haft med Sydafrika,« siger den danske ambassadør i landet, Trine Rask Thygesen.

»Det har været svært for danske virksomheder på grund af korruptionen og skiftende politikker. Nu håber og tror jeg på større forudsigelighed,« understreger ambassadøren.

40 procent af vandes spildes

Danske virksomheder er førende inden for nogle af de sektorer, hvor Sydafrika har store problemer - ikke mindst på energiområdet og vandforsyning.

Mangel på vand er et alvorligt problem, der blandt andet hæmmer den økonomiske vækst i landet. Det skyldes ikke kun tørke som følge af klimaforandringer, mens også at omkring 40 procent af vandet går til spilde.

For nylig slog myndighederne i byen Cape Town, der er magnet for millioner af turister, alarm: 12. april vil byen løbe tør for vand.

For to år siden var indbyggerne i Johannesburg, der måtte tørste.

Kan han levere varen?

Men kan Cyril Ramaphosa så levere varen? Kan den ny præsident slukke sydafrikanernes og omverdenens tørst efter fremskridt i den sydligste del af det afrikanske kontinent?

Ifølge den danske ambassadør er der i hvert fald grund til optimisme. Hun peger på, at Ramaphosa

Har rettet sit fokus mod jobskabelse, ulighed, genopretning af økonomien, effektivitet i landbruget, reformer af de store statsejede virksomheder og - nok så afgørende - korruptionen.

»Han er allerede gået i gang med at rydde op i korruptionen og udplyndringen af staten,« siger Trine Rask Thygesen.

Blandt andet har Cyril Ramaphosa udskiftet ledelsen i det statslige energiselskab, ligesom han formentlig pønser op at udskifte den offentlige anklager.

Disse skridt har den nye præsident kunnet tage, fordi han har tjent som vicepræsident og siden december som leder af regeringspartiet ANC.

Er Ramaphosa selv ren?

Ikke mindst posten som vicepræsident under den korruptions-anklagede Jacob Zuma får skeptikerne til at rynke bryn: For hvorfor har Ramaphosa ikke sagt fra over for korruptionen på et tidligere tidspunkt, og er han egentlig selv involveret i Sydafrikas omfattende bestikkelse?

Blå bog Cyril Ramaphosa Født i Soweto, Johannesburg, i 1952

Husarrest i 1974 og 1976 under apartheidstyret

1982: Indleder sin politiske karriere i fagbevægelsen og mobiliserer minearbejderne

1990: En af hovedkræfterne i forhandlingerne om Mandelas løsladelse. Bliver generalsekretær i partiet ANC og er hovedforhandler i arbejdet med Sydafrikas nye forfatning

1994: Vælges ind i parlamentet.

1997: Trækker sig tilbage fra aktiv politik (efter sigende i skuffelse over ikke at få præsidentposten efter Mandela) og bliver en af Sydafrikas rigeste forretningsmænd.

2014: udpeges som vicepræsident under præsident Jacob Zuma

2017: Vælges som leder af ANC efter kampvalg

2018: bliver præsident Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ramaphosas forsvarer hæfter sig omvendt ved, at der ikke er rejst formelle anklager mod ham - heller ikke selv om han har en succesrig fortid i den private sektor, hvor Ramaphosa fik stablet et stort forretningsimperium på benene.

Men der også andet, der tyder på, at den ny præsident faktisk er »ren«: Jacob Zuma er jo stærkt fortørnet over at være blevet afsat af Ramaphosa og hans støtter i regeringspartiet ANC. Zuma har derfor truet med at afsløre korruption og bestikkelse blandt andre af ANCs topfolk. Men - lyder ræsonnementet - hvis Zuma virkelig har de beviser, ville han nok allerede have kørt dem i stilling i løbet af de seneste par måneder, hvor partifællernes pres på ham er vokset og vokset.

Det har Zuma ikke gjort, og nu er han fortid. Fremtiden hedder Cyril Ramaphosa.