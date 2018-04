Er det her fremtiden? Japans ældre, ensomme kvinder vil gerne sidde i fængsel

Klokken syv. Klokken ni. Klokken 11, og så videre. Hver dag byder på de samme rutiner med rengøring, gårdtur og arbejde.

Der bliver serveret varme, velsmagende måltider på faste tidspunkter, og i de fælles arealer er der altid nogle rare, lyttende mennesker at tale med.

Det er den positive udlægning af livet som indsat i et fængsel.

Den, som ældre japanske kvinder higer efter, når de med vilje stjæler i butikkerne for at få en dom for tyveri.

Det særlige, demografiske fænomen bliver beskrevet i Bloomberg Businessweek og tager sit udgangspunkt i, at blandt Japans store ældre generation findes der kvinder, hvis ensomhed i hverdagen bliver så knugende, at de hellere vil sidde i fængsel blandt andre end at sidde alene i deres hjem.

Ifølge Bloomberg Businessweek har Japan verdens ældste befolkning, hvor 27,3 procent af dets borgere er 65 år eller mere.

Kriminaliteten blandt ældre er meget udbredt. Næsten en ud af fem kvinder i de japanske fængsler er seniore, skriver mediet. Ofte bliver de dømt for butikstyveri, hvor de har stjålet et mindre antal varer.

Kvinderne har ofte ikke andre muligheder for at få et bedre liv end at lande i fængslet. Mens ældrepleje en gang var en arbejdsopgave for familien og lokalsamfundet, er det i dag en opgave, som det japanske samfund ikke løfter.

De ældre kvinder bor i højere grad alene, de er økonomisk sårbare og har ikke nogen slægtninge at tale med, skriver Bloomberg Businessweek.

»De har måske et hus. De har måske en familie. Men det betyder ikke, at de har et sted, hvor de føler sig hjemme,« siger Yumi Muranaka, fængelsinspektør i kvindefængslet Iwakuni.

Bloomberg Businessweek beskriver, hvordan jobbet som fængselsbetjent har ændret sig i kvindefængslerne.

Nogle steder udfører man opgaver, der minder mere om dem, der varetages på et plejehjem. Som for eksempel at indsamle våde underbukser fra ældre kvinder med inkontinens.

Mediet har også talt med en række indsatte ældre kvinder, der optræder anonymiseret. En af dem er Mrs. N på 80 år, der sidder inde, fordi hun stjal en bog, kroketter og en håndventilator. Hun har en mand, to sønner og seks børnebørn.

Hun fortæller til Bloomberg Businessweek, at hun følte sig ensom hver dag, selv om manden gav hende en masse penge.

For 13 år siden stjal hun for første gang, hvor hun efterfølgende blev afhørt af en politibetjent. Han gjorde det, de ældre ensomme kvinder savner, at nogen gør: Han lyttede.

»Jeg nyder mit liv i fængslet. Der er altid mennesker omkring mig, og jeg føler mig ikke ensom her.