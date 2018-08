Endnu et kup i australsk politik efter en kaotisk uge

En relativ moderat stemme i Australiens liberale parti og en allieret af premierminister Malcolm Turnbull står til at afløse ham efter en afstemning fredag middag - tidlig morgen dansk tid. Afstemningen er kulminationen på en uges kaos i hovedstaden Canberra, og den understreger hvor turbulent australsk politik er blevet.

Scott Morrison har hidtil været landets finansminister, og han bliver nu den sjette premierminiser på blot elleve år. Afstemningen blandt regeringpartiets parlamentsmedlemmer var den anden udfordring af Turnbulls ledelse i denne uge. Turnbull selv overtog ledelsen ved et internt kup i 2015.

Den 50-årige Morrison vil lede det liberale parti, der er landets store centrum-højre folkeparti, frem mod det valg, der ventes inden for få måneder. Han støttede Turnbull tidligere på ugen, men trådte siden ind på scenen som det mere moderate alternativ til indenrigsminister Peter Dutton, der er kendt for sin hårde linje i migrationsspørgsmålet. Dutton tog initiativ til den første, fejslagne udfordring af Turnbull tirsdag, og forlod efterfølgende sin ministerpost.

Han har med held formået at slå bro mellem fraktionerne i det liberale parti. Professor Jill Sheppard

For Malcolm Turnbull kom afslutningen hurtigt. Måneders forhandlinger om et nyt energipolitisk initiativ havde åbnet en sprække i partiet, og den voksede hurtigt til en egentlig splittelse. Turnbulls initiativ havde til formål at reducere elpriserne og samtidig nedbringe udslippet af drivhusgasser. Dutton formåede at samle partiets konservative fløj imod forslaget og dermed også imod Turnbull.

Mytteriet i Canberra blev styrket af meningsmålinger, som viste, at vælgerne var trætte af Turnbulls ledelse. Den tidligere bankmand var ofte blevet kritiseret for en svag ledelse, og han var blevet kendt for først at argumentere for en moderat politik, som han så siden kasserede eller udvandede, hvis han mødte modstand.

Afdæmpede forventninger

Scott Morrison besejrede Peter Dutton i den endelige afstemning med 45 stemmer mod 40. Udenrigsminister Julie Bishop trak sig fra afstemningen, da hun var blevet nummer tre i første runde.

Dr. Jill Sheppard fra Australian National University vurderer, at Morrison er et af de mere konservative medlemmer af det liberale partis moderate fløj:

Australiens tiltrædende premierminister Scott Morrison på vej ind i historiebøgerne sammen med sin ligeledes nyvalgte vicepremierminister, Josh Frydenberg.

»Han har med held formået at slå bro mellem fraktionerne i det liberale parti i de seneste årtier,« siger hun.

Andre analytikere hæfter sig ved den kendsgerning, at Scott Morrison nu anses for moderat. Det viser kun, hvor markant den konservative politiske scene er rykket til højre, lyder analysen.

»Det er ganske forbløffende, at Scott Morrison er den moderate kandidat,« siger juraprofessor Susan Harris-Rimmer fra Griffith University. »Han er en ekstremt konservativ lov-og-orden person.«

I 2013 blev han minister for migration og grænseværn under daværende premierminister Tony Abbott. I den følgende tid arbejdede han energisk på at forhindre asylsøgernes både i at nå de australske kyster og fortsatte dermed landets nul-tolerancepolitik i spørgsmålet om migration.

Han blev finansminister i 2015 og foretrak her at nå sine budgetmål ved at skære ned fremfor at hæve skatterne.

»Det er den helt klassiske konservative tilgang,« siger professor Richard Holden fra University of New South Wales. »Han har været helt OK på forskellige emner uden ligefrem at demonstrere virkelige visioner.«

Professor Sheppard mener da heller ikke, Scott Morrison vil blive en visionær leder. »Han kommer formentlig ikke med noget nytænkende udsyn for Australien,« mener hun.

Oversættelse: Lars Rosenkvist