Endelig: Her er Tysklands nye regering

Tysklands store partier er nået til enighed om en ny koalitionsregering. Det bekræfter topforhandlere i SPD.

»Trætte, men glade. Der er en aftale! Endelig. Nu arbejdes der på de sidste detaljer i teksten. Herefter vil de 35 SPD-forhandlere vurdere den,« skriver forhandlerne ifølge Reuters.

Aftalen, som først blev omtalt af nyhedsmagasinet Spiegel, er kommet i hus efter maratonforhandlinger, der blev indledt i weekenden.

Forbundskansler Angela Merkel og SPD-leder Martin Schulz mødtes tirsdag morgen for at lægge sidste hånd på en koalitionsaftale, der var ventet sent tirsdag. Men forhandlingerne fortsatte natten igennem til onsdag formiddag.

Aftalen vil imidlertid ikke nødvendigvis betyde en ny tysk regering, da den først skal til en afstemning hos SPD's medlemmer.

SPD har 463.723 medlemmer og det kan tage flere uger, før det står klart om et flertal bakker op bag den nye aftale.

Det skal ske som en urafstemning via brev. Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at det er planen, at udfaldet af urafstemningen skal offentliggøres i weekenden 3. marts.

Mange socialdemokrater har udtrykt dyb skepsis over for et nyt regeringssamarbejde med forbundskansler Angela Merkel og hendes kristelige demokrater.

Ved årsskiftet var der 443.152 registrerede SPD-medlemmer. Mange af de cirka 20.000 nye medlemmer, som er kommet til siden nytår, er imod SPD's deltagelse i en koalition med CDU og CSU.

Overblik: Sådan bliver tyske ministerier fordelt Over fire måneder efter parlamentsvalget i Tyskland er de politiske parter ét skridt nærmere en regering. Efter maratonforhandlinger er det lykkedes Angela Merkels konservative CDU samt det bayerske søsterparti CSU og socialdemokratiske SPD at blive enige om en koalitionsaftale. Her er et overblik over de foreløbige meldinger om og tyske mediers erfaringer af, hvordan ministerierne i Tysklands nye store koalition fordeles. CDU står til at få: Forbundskansler: Angela Merkel, formand for CDU.

Forsvarsministeriet.

Videnskabsministeriet.

Ministeriet for landbrug.

Sundhedsministeriet.

Undervisningsministeriet. CSU står til at få: Indenrigsministeriet. Horst Seehofer, formand for CSU, bliver ifølge meldingerne minister.

Ministeriet for trafik og digitalisering.

Ministeriet for udviklingsbistand. SPD står til at få: Udenrigsministeriet. SPD-formand Martin Schulz bliver ifølge meldingerne minister.

Finansministeriet. Hamburgs siddende borgmester, Olaf Scholz, bliver ifølge meldingerne minister.

Arbejds- og socialministeriet.

Miljøministeriet.

Familieministeriet.

Justitsministeriet. Kilder: dpa og Bild. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Dagbladet Bild skriver, at socialdemokraterne vil få udenrigsministerposten, finansministerposten og arbejdsministeriet.

SPD får også miljøministeriet og familieministeriet.

SPD-lederen Martin Schulz bliver Tysklands nye udenrigsminister, skriver Bild.

SPD får også justitsministeriet, miljøministeriet og familieministeriet, skriver Bild.

Hamburgs socialdemokratiske borgmester, Olaf Scholz, ventes ifølge det tyske nyhedsbureau dpa at blive ny finansminister, hvis den nye tyske koalitionsregering bliver godkendt ved den socialdemokratiske urafstemning.

Merkels CDU får økonomi- og forsvarsministeriet. Lederen af det bayerske CSU, Horst Seehofer, får posten som indenrigsminister.

Ved valget i september fik SPD sit ringeste resultat siden Anden Verdenskrig, og partiet valgte at gå i opposition.

Overblik: Tyskland har ventet på en ny regering i 136 dage Merkels CDU er sammen med søsterpartiet CSU og socialdemokratiske SPD blevet enige om en koalitionsaftale.



136 dage. Så længe har tyskerne indtil videre ventet på at få en ny regering oven på valget til Forbundsdagen i september sidste år. Onsdag tog forbundskansler Angela Merkel, hendes konservative parti, CDU, og forhandlingsparterne fra søsterpartiet CSU og socialdemokraterne i SPD dog et stort skridt i retning mod at danne en koalition. Parterne er nemlig kommet i hus med en aftale. Den skal dog godkendes af samtlige medlemmer af SPD, inden parterne kan præsentere en ny regering. Her er et rids af forløbet siden valget: 24. september 2017: Tyskerne går til valg. Merkels CDU og søsterpartiet går tilbage. Det samme gør hendes koalitionspartner, SPD, der kort efter valgresultatet oplyser, at partiet træder ud af regeringen og i stedet vil gå i opposition. Dermed skal kansleren på jagt efter et nyt flertal. I første omgang peger kommentatorer og flere partier på en såkaldt Jamaica-koalition som den mest oplagte. Jamaica-koalitionen har navn efter partifarverne for de konservative CDU/CSU, det liberale FDP og miljøpartiet De Grønne, som matcher farverne i Jamaicas flag. 7. oktober 2017: Angela Merkel oplyser, at hun på vegne af CDU/CSU vil indlede drøftelser med FDP og De Grønne om et regeringssamarbejde. 18. oktober 2017: CDU/CSU mødes for første gang med repræsentanter for FDP og De Grønne. 20. november 2017: FDP forlader forhandlingerne om en Jamaica-koalition. Merkel afviser at danne mindretalsregering. SPD opfordrer til nyvalg. 27. november 2017: CDU's ledelse enes om at forsøge at danne regering med SPD. 30. november 2017: Angela Merkel og SPD-leder Martin Schulz mødes i et forsøg på at enes om en regeringsdannelse. Primo december 2017: Schulz får opbakning fra først partiledelsen og siden en samlet partikongres til at indlede regeringsforhandlinger med Merkel. 12. januar 2018: Fem lange dage med forhandlinger mellem CDU/CSU og SPD resulterer i et 28 sider langt dokument, der indeholder skitsen til et regeringssamarbejde. 21. januar 2018: På en ekstraordinær SPD-partikongres får Martin Schulz grønt lys af de delegerede til at forhandle videre med Merkel. 7. februar 2018: Efter maratonforhandlinger lykkes det CDU, CSU og SPD at blive enige om en koalitionsaftale Den skal dog godkendes af samtlige SPD's knap 465.000 medlemmer. Det skal ske via en urafstemning. 3. marts 2018: Koalitionsparterne ventes at præsentere resultatet af afstemningen i SPD. Kilder: Bild, Reuters og dpa. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

SPD-formand Martin Schulz vil ifølge den tyske avis Süddeutsche Zeitung træde af som formand for det tyske socialdemokrati, SPD.

SPD's gruppeleder i Forbundsdagen, Andrea Nahles, skal ifølge avisens oplysninger overtage formandsposten.

Men mislykkede forhandlinger mellem Merkel og det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne førte til en ny situation.

SPD er af hensyn til stabiliteten i Tyskland og Europa blevet tvunget til at genoverveje beslutningen om at gå i opposition, og det er blevet nødvendigt at gennemføre en urafstemning blandt medlemmerne.

