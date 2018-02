En transseksuel kvinde er nu i stand til at amme

En 30-årig transseksuel kvinde fra USA har været i stand til at amme sin baby som det første registrerede tilfælde af sin art, ifølge en undersøgelse.

Kvinden ønskede at være i stand til at brystføde efter hendes partner, som fødte barnet, ikke havde lyst til at gøre det. Efter et behandlingsforløb med brug af hormonbehandlinger og brystpumpe var kvinden i stand til at amme.

Kvinden havde været i hormonbehandling i seks år, men havde ikke været igennem kønsskifteoperation, da hun kontaktede læger med ønsket om at kunne amme barnet.

Før barnet blev født, sendte lægerne hende på et behandlingsforløb, der varede næsten fire måneder. Forløbet havde til formål at hjælpe hende med fremstilling af mælk, som normalvis kun gives til kvinder, der har adopteret babyer, eller som har fået børn gennem surrogater.

Ifølge undersøgelsen omfattede behandlingen brystpumper, hormoner fra den biologiske mor, mandlig hormonblokade og et stof, der kan stimulere mælkeproduktionen. Som resultat kunne kvinden producere en beskeden, men funktionel mængde modermælk.

Det var efter sigende barnets eneste ernæringskilde i de første seks uger, og i den periode var barnets vækst og afføring udviklingsmæssigt passende. Efter de første seks uger begyndte barnet at få supplerende modermælkserstatning, da der ikke blev produceret nok modermælk hos kvinden.

Forskerne bag undersøgelsen siger, at barnet nu er seks måneder gammel og fortsætter med at blive ammet som en del af kosten.

En britisk ekspert udtaler, at forskningen kan føre til endnu flere tilfælde af ammende transseksuelle og yderligere udvikling af behandlingsforløbet, så man bliver i stand til at hjælpe flere transseksuelle, der ønsker at amme, i fremtiden.