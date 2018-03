Én klipning førte til opsigelser, trusler og 5000 underskrifter

En eliteskole i Melbourne har oplevet protester, opsigelser og trusler om sagsanlæg efter fyringen af en lærer, der klippede en elev.

Manden med saksen er den stedfortrædende rektor Rohan Brown. En klasse skulle have taget skolefoto, og elevens frisure levede ikke op til skolens krav om hår, der ikke er længere end til skuldrene.

Derfor tog Rohan Brown sagen i egen hånd. Han klippede drengen inden fotgraferingen, og en klassekammerat filmede sessionen på sin telefon. Det skriver The Guardian.

Videoen nåede skolens ledelse, og efterfølgende blev Rohan Brown fyret fra den prestigefyldte Trinity Grammar School med den begrundelse, at han »overtrådte skolens diciplinære principper.«

Rohan Brown er en højtelsket lærer på skolen, hvor han har arbejdet i tre årtier, og hans fyring fik startet en lavine af beskyldinger mod ledelsen.

Frisurefyringen var dråben, der har fik en ulmende utilfredshed med den drejning mod en mere resultatorienteret profil, som skolen har taget de seneste år, til at eksalere.

Eleverne har vist deres utilfredshed ved at knappe skjorterne op, gå i mere »afslappet og smart« tøj og råbe protestråb for at få »Brownie« tilbage.

Det forlyder at flere elever nægter at modtage instrukser fra underviserne, før Brown er tilbage.

50 tidligere elever har skrevet under på et åbent brev til ledelsen, hvor de beskriver deres bekymringer. Flere forældre har truet med at tage deres børn ud af skolen.

»De seneste år har skolen ledelse tydeligt vist, at de har intentioner om at ændre skolens vision og retning,« skriver de blandt andet:

»Der er sket et dramatisk skifte fra Trinitys vision om at være en skole for ikke-udvalgte og ikke-elite-skole, dedikeret til holistisk persnolig udvikling, til en institution med fokus på den 'exceptionelle' præstation målt efter vækst og profit.«

En del af bekymringen går også på, at skolen planlægger at udvide antallet af elever: Lige nu er der 1300 elever på Trinity Grammar School, men planen er, at der skal gå 2000.

»Deres fokus er på vækst, det er forretningsmænd, der driver skolen - men det er ikke en forretning,« lyder det anklagende fra David Baumgartner, der er formand for skolens forening for gamle elever.

Nu er ledelsen blevet stillet et ultimatum og en svarfrist på tre dage: Gå af, genansæt Rohan Brown og degradér rektor Michael Davis - eller forbered jer på en retssag.

Ind til videre er tre medlemmer af skolebestyrelsen stoppet, men de forsvarer stadig fyringen af Brown.

»Den opførsel var, i bestyrelsens enige optik, uacceptabel og uforenelig med værdierne på Trinity Grammar,« erklærede de.

Over 5000 mennesker har skrevet under online for at markere, at de ønsker Rohan Brown tilbage på Trinity Grammar School.

Rohan Brown selv har udtalt, at han gerne vil tilbage på skolen, hvis der er mulighed for det.

»Jeg vil gerne tilbage. Det er en god skole, og det her gør mig ondt. Jeg håber ikke, at drengene er for påvirkede af alt det her - de er mere vigtigere end det,« siger Rohan Brown.