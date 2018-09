Pensionisten Bo Elfström fik nok i løbet af den svenske vinter. Igennem 2014 og 2015 med den store tilstrømning af asylsøgere holdt han fast i sin normale sympati for det konservative parti Moderaterna, men til sidst mistede han troen på, at det ledende, borgerlige parti kan håndtere situationen, som han ønsker det.

»Alting får bare lov at køre. Vi har været meget slappere end Danmark, Norge og Finland over for immigrationen. Så nu har jeg stemt på Sverigedemokraterna. En gang imellem må nogen sige, at nok er nok,« siger Elfström, der fortæller, at han har været ansat som i indkøber i den svenske statsadministration og nu spæder pensionen op med taxakørsel.

Han var på plads på kajen over for Stockholms historiske centrum, »Gamla Stan«, fredag aften for at overvære Sverigedemokraternas partileder symbolske afslutning på en hektisk valgkamp i august og september. Her har Jimmie Åkesson rejst Sverige rundt og mødt vælgere til politiske »torv-møder«. Nummer 56 og sidste stop var den svenske hovedstad.

Sidste meningsmålinger Meningsmålinger i september: Sifo Socialdemokraterna: 24,4 procent

Miljöpartiet: 6,2 procent

Vänsterpartiet: 10,0 procent Moderaterna: 16,9 procent

Centerpartiet: 10,0 procent

Liberalerna: 6,0 procent

Kristdemokraterna: 6,3 procent Sverigedemokraterna: 17,0 procent Øvrige: 2,6 procent SVT/Novus Socialdemokraterna: 24,9 procent

Miljöpartiet: 5,0 procent

Vänsterpartiet: 10,0 procent Moderaterna: 17,7 procent

Centerpartiet: 8,6 procent

Liberalerna: 6,5 procent

Kristdemokraterna: 5,7 procent Sverigedemokraterna: 19,1 procent Expressen/Demoskop Socialdemokraterna: 26,5 procent

Miljöpartiet: 5,3 procent

Vänsterpartiet: 9,8 procent Moderaterna: 17,9 procent

Centerpartiet: 8,2 procent

Liberalerna: 6,2 procent

Kristdemokraterna: 6,0 procent Sverigedemokraterna: 17,2 procent DN-Ipsos Socialdemokraterna: 25,9 procent

Miljöpartiet: 4,8 procent

Vänsterpartiet: 10,1 procent Moderaterna: 17,3 procent

Centerpartiet: 9,6 procent

Liberalerna: 6,2 procent

Kristdemokraterna: 5,9 procent Sverigedemokraterna: 16,8 procent Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Svært at få indflydelse

Det blev dog ikke til det triumferende indtog, som det var lagt op til med solnedgangen ud over vandet og det historiske svenske magtcentrum i baggrunden. Kun nogle få hundreder tilhængere mødte frem og effekten af Åkessons entre blev spoleret af problemer med lyden.

Men det spolerede ikke Elfströms optimisme på partiets vegne. Han spåede, at det endelige valgresultat vil blive omkring 25 procent af stemmerne til Sverigedemokraterna.

»Det gælder også i Stockholm. Jeg kender mange, der har sagt, at de vil stemme på dem, og nu om dage er der jo ikke længere nogen, der holder sig tilbage.«

Den stockholmske pensionist, hvis mor var dansker fra Bornholm, tror dog fortsat, at det vil blive svært for Sverigedemokraterna at omveksle valgresultatet til tilsvarende politisk indflydelse:

»Min foretrukne regering ville bestå af Sverigedemokraterna, Moderaterna og Kristdemokraterna. Men jeg ved godt, at det bliver næsten umuligt. Så må indflydelsen komme via positioner i udvalg og den slags.«