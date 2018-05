En dræbt og to såret ved knivangreb i tog i Flensborg

Det tyske politi siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at der har fundet et knivangreb sted i et intercitytog i Flensborg. I forbindelse med angrebet er mindst en person blevet dræbt, siger en talsmand for politiet til dpa.

To andre personer er blevet såret, hedder det.

Det er tilsyneladende angrebsmanden selv, der er blevet dræbt.

Angrebsmanden, der blev skudt af politiet, skal ifølge dagbladet Bild være gået til angreb på en person i en togvogn i intercitytoget IC 2406 mellem Köln og Flensborg. Personen blev hårdt såret ved angrebet, som skete omkring 20 kilometer fra Flensborg.

Efter ankomsten til banegården i Flensborg skal angriberen ifølge Bild have angrebet to politifolk, der kom ind i toget.

En kvindelig betjent blev herved såret. Hendes kollega skød og dræbte derefter angriberen.

Der foreligger ikke umiddelbart yderligere oplysninger om gerningsmanden.

Et stort opbud af politi blev sendt til Flensborgs banegård, som efterfølgende blev evakueret. Sporene blev afspærret, og al togtrafik til byen blev midlertidigt indstillet.

