En biskop må træde tilbage, og den katolske kirke i USA er i akut krise

Slagene synes at falde dag efter dag: biskopper beskyldes for overgreb, efterforskninger sættes i værk, krav om fratrædelser bliver rejst, mens der lækkes dokumenter til højre og venstre. Skandalerne om seksuelle overgreb i den katolske kirke bliver ved med at genantænde, og de truer efterhånden pave Frans' embede.

Sent torsdag dansk tid blev biskoppen i West Virginia væltet af beskyldninger om seksuelle overgreb, selv om en delegation af amerikanske kirkeledere næsten samtidig mødtes med paven for at diskutere, om Vatikanet havde ignoreret tidligere tiders advarsler om en fremtrædende kardinals synder.

»Dette her er det længe ventede opgør med ledelsen,« sagde professor Christopher Bellitto fra Kean University i New Jersey, der følger udviklingen i den katolske kirke tæt. »Det er blevet udsat så længe, men på et eller andet tidspunkt ville det eksplodere. Og det skulle så blive i 2018, mens Frans sidder der.«

Paven accepterede en ansøgning om øjeblikkelig fratrædelse fra biskop Michael Bransfield i West Virginia, der er blevet anklaget for at have forulempet voksne seksuelt. To dage tidligere rundsendte kardinal Donald Wuerl, biskop i Washington siden 2006, et brev alle præsterne i bispedømmet om, at han nok også snart træder tilbage. Den ellers beundrede kardinal er blevet genstand for kritik efter afsløringer af, at han havde tilladt præster, som var anklaget for overgreb på børn, at blive på deres poster, dengang han var biskop i Pittsburgh.

Disse sager blev omtalt i en rapport fra en undersøgelseskommission og offentliggjort i Pennsylvania i sidste måned. Her opregnes over tusind sager med flere end 300 præster involveret, hvor børn er blevet seksuelt misbrugt. Sagerne er i nogle tilfælde flere årtier gamle, og alle er de blevet fortiet. Kardinal Wuerl skrev i sit brev, at han ville tage sin afsked op med paven i Rom.

Et angreb på paven selv

Lederne af Den Amerikanske Konference af Katolske Biskopper var torsdag i Rom for at diskutere krisen med paven. Mødet blev fremskyndet af afsløringer om, at kardinal McCarrick var blevet forfremmet til ærkebiskop af Washington og udnævnt til kardinal på trods af gentagne advarsler om, at han over mange år havde forgrebet sig på studerende ved præsteseminarier.

Den tilsyneladende evigt vedvarende skandale udgør den største trussel, som pave Frans har stået over for i sin embedsperiode. Mens kirken i sidste måned forsøgte at håndtere sagen om kardinal McCarrick, udsendte pavens tidligere udsending i USA, ærkebiskop Carlo Maria Viganò, et usædvanligt brev, hvori han krævede pavens afgang.

Viganò anklagede Frans for at have fjernet en række disciplinære sanktioner, som den tidligere pave Benedikt XVI havde indført over for netop McCarrick. Brevet rammer paven, hvor han er mest sårbar; det kan nemlig se ud som om, der er afstand mellem hans løfter og hans handlinger.

Oversættelse: Lars Rosenkvist