En af verdens fineste samlinger af irsk litteratur ligger i ... Monte Carlo

Er du et af dem, der på denne tid af året griber tilbage til familie­traditionerne? Måske vælger du – igen i år – at holde en afdæmpet nytårsfest i Monte Carlos Salle des Etoiles? En håndfuld af de nærmeste, en enkelt flaske Taittinger Rosé Grand Cru… ak, endnu et år er gået.

Det skal dog ikke være gentagelser det hele, og derfor iler vi med at pege på en seværdighed, som hverken nævnes i rejseguiden eller Grønspættebogen. For Monte Carlo råder over et af verdens fornemste samlinger af irsk litteratur. Her er ikke færre end 9.000 bind samlet af skuespiller og siden prinsesse Grace Patricia Kelly, der var meget stolt af sin irske baggrund.

Her er blandt andet en matgrøn førsteudgave af James Joyces »Ulysses«, her er læderindbundne samlinger af Jonathan Swifts breve og sjældne udgaver af forfattere som Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Samuel Beckett og den balstyrige humorist Flann O’Brien, der somme tider kaldte sig Myles na gCopaleen.

Et par lysekroner med Waterford-krystal spreder et harmonisk lys over den store salon, hvor man også kan besigtige en faksimile af »The Book of Kells«, der formentlig er nedskrevet af keltiske munke i det 8. århundrede.

Fra den anden ende af irsk historie er der selvstændighedsbevægelsen Sinn Féins »Håndbog i Oprør« fra påskedagene 1916. Den er praktisk nok forsynet med falsk bogryg, så man kan have den stående, uden at de kreperlige briter får nys om det.

Vi skal tilbage til 1961 for at finde oprindelsen til biblioteket. Det år besøgte Grace og Rainier Irland, og de lagde på prinsessens foranledning vejen forbi en lille hytte ved Leg of Mutton Lake i County Mayo. Her blev bedstefar Kelly født i 1847, da Irland led under den store sultkatastrofe, som sendte så mange emigranter mod Amerika.

Besøget forstærkede hendes interesse for de irske rødder, og hun begyndte at samle på bøger og musikark. Men tanken om at indrette et offentligt tilgængeligt bibliotek skyldes faktisk en anden forfatter, nemlig Anthony Burgess, der en overgang boede i fyrstendømmet.

Og da biblioteket stod foran den officielle åbning i 1984, skal fyrst Rainier have udtrykt sin betænkelighed ved udskænkningen af drikkevarer på stedet. Der var trods alt tale om en slags minde­stue for hans afdøde hustru. Han blev dog venligt mindet om, at der var tale om et irsk bibliotek, hvortil fyrsten skal have svaret:

»Udmærket. I så fald kan De alene servere irske drikkevarer.«

Derfor kan man kun købe whisky og bibelsort øl, såfremt man beslutter sig for at besøge biblioteket i Rue Princess Marie-de-Lorraine.