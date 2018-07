Ellemann: Stoltenbergs største skuffelse var norsk nej til EU

Uffe Ellemann-Jensen var nær ven af den tidligere norske udenrigsminister Thorvald Stoltenberg, der fredag formiddag døde i en alder af 87 år.

Stoltenberg var ifølge den tidligere danske udenrigsminister en højt respekteret mand, som folk holdt af uafhængigt af politisk ståsted.

Desuden var han en meget stor fortaler for EU, og det norske nej til unionen i 1994 blev hos ham, mener Ellemann-Jensen.

»Han var en virkelig indædt europæer, og det var en stor, stor skuffelse for ham, at Norge stemte nej til EU,« siger han.

»Alle regnede med, at Norge kom med ved anden folkeafstemning i 1994, og der blev endda udnævnt et norsk medlem af kommissionen. Det var ham. Han skulle have været fiskerikommissær. Det glædede han sig til.«

Det norske nej kom ikke bare bag på Stoltenberg, men på hele EU.

Ifølge Ellemann-Jensen nåede Stoltenberg at komme med på et billede af medlemmerne i EU-Kommissionen for 1995. Det måtte efter det norske nej tages om.

Stoltenberg sad først som forsvarsminister fra 1979 til 1981, og han var udenrigsminister fra 1987 til 1989 og igen fra 1990 til 1993.

Fra 1996 til 1999 var Stoltenberg desuden norsk ambassadør i Danmark.

De to tidligere udenrigsministre kendte hinanden i over 35 år, plejede at snakke sammen til højtider og nød med jævne mellemrum hinandens selskab på fisketure i både Norge og Sverige.

Det er derfor en god ven, som Uffe Ellemann-Jensen skal tage afsked med.

»Jeg vil huske en aften, hvor han var ude af regering, og jeg var stadig udenrigsminister. Vi mødtes i Bruxelles og gik hen på en lille bar, som ikke eksisterer mere, og sad der indtil langt ud på aftenen.«

»Vi snakkede om EU's fremtid, og han gjorde meget ud af at fortælle om sit store håb om, at Norge kom med. Det var en aften, som vi flere gange vendte tilbage til, når vi snakkede«, siger Uffe Ellemann-Jensen.

Thorvald Stoltenberg er far til den tidligere norske statsminister og nuværende generalsekretær for Nato, Jens Stoltenberg.

Et væld af kondolencer tikker fortsat ind på Twitter i forbindelse med Thorvald Stoltenbergs død.

En af beskederne kommer fra den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).

»Jeg har netop kondoleret over for min gode ven Jens Stoltenberg for tabet af hans far. Thorvald Stoltenberg vil blive husket ikke bare som en dedikeret politiker og en særlig ven af Danmark, men også som et varmt menneske«, skriver han.

Det er ikke oplyst, hvornår Thorvald Stoltenberg skal stedes til hvile.

/ritzau/